Coupe du Monde 2026 : de nouvelles règles pour l’utilisation du VAR

Dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, l’IFAB, instance régissant les règles du jeu, a approuvé samedi dernier, une série de mesures qui seront applicables durant la compétition. Les mesures concernent principalement l’utilisation du VAR dans trois nouvelles situations et les pertes de temps.

Coupe du Monde 2026 : les règles de l’arbitrage vont changer

Dans un communiqué publié samedi 28 février, l’IFAB a confirmé plusieurs modifications déjà partiellement dévoilées par la BBC, qui seront effectives pour la Coupe du Monde 2026 (11 juin-19 juillet) et toutes ses autres compétitions. Trois nouvelles utilisations du VAR ont été décidées. L’assistance vidéo va désormais intervenir, en présence de preuves manifestes, lorsqu’un carton rouge est donné après un deuxième carton jaune erroné ; lorsque l’arbitre sanctionne la mauvaise équipe pour une infraction entraînant un carton (rouge ou jaune) au mauvais joueur ; lorsqu’un corner est accordé à tort, si cette vérification peut être effectuée immédiatement et sans retarder la reprise du jeu.

Pour limiter les pertes de temps, l’IFAB a aussi étendu son utilisation du compte à rebours, appliqué jusqu’ici à la conservation du ballon par les gardiens. L’arbitre peut décider de lancer un compte à rebours virtuel de cinq secondes s’il considère qu’une remise en jeu ou qu’un dégagement est trop long : s’il est dépassé, la remise en jeu revient à l’adversaire, et le dégagement peut se transformer en corner.

Un joueur remplacé aura désormais 10 secondes pour quitter le terrain une fois que le panneau d’affichage sera visible ou que l’arbitre aura signalé le changement. Si le délai est dépassé lorsque l’intéressé s’est exécuté, son remplaçant devra attendre le prochain arrêt de jeu pour entrer, forçant ainsi son équipe à poursuivre avec un joueur en moins dans l’intervalle.

L’IFAB a enfin décidé d’obliger les joueurs blessés à sortir du terrain pendant au moins une minute en cas d’intervention du staff médical, avant de pouvoir revenir. Cette exclusion temporaire, a pour but d’éviter les blessures tactiques. Mais, elle ne pourra pas être appliquée aux gardiens.