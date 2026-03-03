Coupe du Monde 2026 : le Ghana choisit son camp de base

Coupe du Monde 2026 : le Ghana choisit son camp de base
Coupe du Monde 2026 : le Ghana choisit son camp de base

Après la Côte d’Ivoire il y a quelques jours, c’est au tour du Ghana d’officialiser son camp de base dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. La compétition va se disputer aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Coupe du Monde 2026 : les Black Stars du Ghana vont poser leurs valises à Providence

Le Ghana a officialisé fin février, le camp de base des Black Stars pour le compte de la Coupe du Monde 2026. La Fédération ghanéenne de football a confirmé que les Black Stars séjourneront à Providence pendant le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Bryant University est située à Rhode Island. Il mettra donc à disposition de la sélection ghanéenne ses installations modernes, notamment un complexe couvert de 43 000 pieds carrés ainsi qu’un centre de récupération et de bien-être ultramoderne. Les pelouses du campus, réputées pour leur qualité d’entretien, offriront un environnement optimal pour la préparation physique et tactique.

Les séances d’entraînement du Ghana seront fermées au public, mais des activités communautaires destinées aux jeunes joueurs devraient être annoncées ultérieurement, renforçant ainsi le lien entre l’équipe nationale et la communauté locale. Cette Coupe du Monde 2026 marquera la cinquième participation du Ghana à une phase finale mondiale.

Les Black Stars, qui avaient atteint les quarts de finale en 2010 et absent lors de la CAN 2025 au Maroc, ambitionnent de marquer à nouveau l’histoire du football africain. Placée dans le groupe L, la sélection ghanéenne affrontera le Panama le 17 juin à Toronto, l’Angleterre le 23 juin à Boston et la Croatie le 27 juin à Philadelphie.

