Nigeria : le sélectionneur Éric Chelle veut entrainer le Real Madrid

Durée de lecture : 2 minutes
Nigeria : le sélectionneur Éric Chelle veut entrainer le Real Madrid
© Nigeria : le sélectionneur Éric Chelle veut entrainer le Real Madrid

Lors d’un entretien accordé à New Word Sport ce lundi 9 février 2026, le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, Éric Chelle a dévoilé son plus grand rêve en tant qu’entraineur. Il veut coacher le Real Madrid.

Real Madrid : Éric Chelle rêve grand

Actuel sélectionneur du Nigeria, Éric Sékou Chelle a confié ce lundi 9 février, que sa plus grande ambition en tant qu’entraîneur est de devenir le premier Africain à diriger le Real Madrid. C’était notamment lors d’une interview accordée à New Word Sport. « Mon plus grand rêve est de devenir le tout premier entraîneur africain du Real Madrid », a affirmé le technicien.

Éric Chelle vise ainsi s’appuyer sur son expérience réussie sur le continent africain pour viser le football européen. Le technicien s’est en effet, illustré lors des deux dernières éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en menant deux sélections différentes à des performances remarquables. À la tête du Mali pendant la CAN 2023, il a conduit les Aigles jusqu’en quarts de finale, signant quatre victoires avant d’être éliminé par le pays hôte. Une campagne qui a renforcé sa crédibilité sur la scène africaine.

CAN 2025 : une vidéo de Achraf Hakimi avec Omar Sy avant la finale divise
Classique : Booba va faire le show avant PSG vs OM

Quelques mois après, il a pris les rênes du Nigeria pour la CAN Maroc 2025, où les Super Eagles ont terminé à la troisième place. Son équipe a enregistré cinq victoires avant de s’incliner en demi-finale face au Maroc. Toutefois, le parcours de Chelle n’a pas été exempt de critiques. Le sélectionneur du Nigeria n’a pas réussi à qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2026, ayant toutefois pris ses fonctions alors qu’il ne restait que six matchs à disputer lors des éliminatoires.

Sénégal : Le trophée de la CAN 2025 en tournée
Transfert : Emmanuel Agbadou s’engage avec Besiktas

Son rêve de rejoindre un jour le banc du Real Madrid témoigne d’une ambition d’ouvrir la voie aux techniciens africains au plus haut niveau du football mondial.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026