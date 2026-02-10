© Nigeria : le sélectionneur Éric Chelle veut entrainer le Real Madrid

Lors d’un entretien accordé à New Word Sport ce lundi 9 février 2026, le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, Éric Chelle a dévoilé son plus grand rêve en tant qu’entraineur. Il veut coacher le Real Madrid.

Real Madrid : Éric Chelle rêve grand

Actuel sélectionneur du Nigeria, Éric Sékou Chelle a confié ce lundi 9 février, que sa plus grande ambition en tant qu’entraîneur est de devenir le premier Africain à diriger le Real Madrid. C’était notamment lors d’une interview accordée à New Word Sport. « Mon plus grand rêve est de devenir le tout premier entraîneur africain du Real Madrid », a affirmé le technicien.

Éric Chelle vise ainsi s’appuyer sur son expérience réussie sur le continent africain pour viser le football européen. Le technicien s’est en effet, illustré lors des deux dernières éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en menant deux sélections différentes à des performances remarquables. À la tête du Mali pendant la CAN 2023, il a conduit les Aigles jusqu’en quarts de finale, signant quatre victoires avant d’être éliminé par le pays hôte. Une campagne qui a renforcé sa crédibilité sur la scène africaine.

Quelques mois après, il a pris les rênes du Nigeria pour la CAN Maroc 2025, où les Super Eagles ont terminé à la troisième place. Son équipe a enregistré cinq victoires avant de s’incliner en demi-finale face au Maroc. Toutefois, le parcours de Chelle n’a pas été exempt de critiques. Le sélectionneur du Nigeria n’a pas réussi à qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2026, ayant toutefois pris ses fonctions alors qu’il ne restait que six matchs à disputer lors des éliminatoires.

Son rêve de rejoindre un jour le banc du Real Madrid témoigne d’une ambition d’ouvrir la voie aux techniciens africains au plus haut niveau du football mondial.