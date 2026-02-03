© CAN 2025 : Le Maroc devant la CAF avec 4 avocats contre le Sénégal

Plus de deux semaines après, la finale explosive de la CAN 2025 continue de révéler ses zones d’ombre. Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a levé le voile sur le face-à-face tendu entre le Sénégal et la Commission de discipline de la CAF.

CAN 2025 : Le Maroc s’est armé contre le Sénégal

La finale de la CAN 2025 remportée 1-0 par le Sénégal face au Maroc avait sombré dans le chaos après plusieurs décisions arbitrales polémiques de l’arbitre Jean-Jacques Ndala. Conséquence, des sanctions individuelles. Le sélectionneur Pape Thiaw a écopé de cinq matchs de suspension, tandis que Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye ont été suspendus deux matchs chacun. La fédération sénégalaise devra également s’acquitter de 615 000 dollars d’amende. Mais sportivement, le titre du Sénégal n’a pas été remis en cause.

Alors qu’il a été l’invité de l’émission Galaxie Sports ce lundi sur la RTS, Abdoulaye Sow a révélé que le Maroc ne souhaitait pas se contenter de sanctions disciplinaires. « Le Maroc a voulu se baser du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, notamment sur les articles 82 et 84, pour réclamer une victoire sur tapis vert, peu importe que le Sénégal soit revenu sur le terrain. Ils ont posé leurs arguments et ont amené quatre avocats », a raconté le dirigeant .

La FSF a fait le choix inverse : un seul avocat, Maître Seydou Diagne, et une ligne de défense assumée. « Nous n’avons pas nié les faits, mais expliqué le contexte », souligne Sow. Le règlement disciplinaire, notamment l’article 146, a été déterminant : une défaite sur tapis vert ne s’applique qu’à une équipe qui ne commence pas ou ne termine pas un match. Le Sénégal a bien joué l’intégralité de la finale.