© Burkina Faso : Amir Abdou nommé sélectionneur des Étalons

Au Burkina Faso, la Fédération Burkinabè de Football a mis fin au suspense. Le technicien franco-comorien Amir Abdou a été choisi pour prendre les rênes de l’équipe nationale A des Étalons.

Burkina Faso : Amir Abdou succède à Brama Traoré sur le banc des Étalons

Amir Abdou arrive au poste de sélectionneur du Burkina Faso avec un CV impressionnant et une réputation bien établie sur le continent africain. Formé en France, le technicien s’est révélé au plus haut niveau africain en menant les Cœlacanthes des Comores de 2014 à 2022. Amir Abdou a offert à cette petite nation sa toute première qualification historique à la phase finale de la CAN 2021 où les Comores ont même atteint les huitièmes de finale, avant de tomber face au Cameroun pays hôte.

Amir Abdou a aussi pris les commandes de la sélection mauritanienne en 2022. Là, il a fait sensation en qualifiant les Mourabitounes pour la CAN 2023 et en signant des performances remarquées, notamment une victoire retentissante contre l’Algérie et des matchs très solides face à des nations comme le Burkina Faso.

Connu pour son approche professionnelle, Amir Abdou incarne le profil recherché par la FBF. Un entraîneur expérimenté en sélections africaines, capable d’apporter de la stabilité, de la modernité et surtout des résultats concrets. « Après analyse approfondie des dossiers, entretiens et évaluations, le comité a retenu le profil d’Amir Abdou pour son expérience, sa vision du jeu et sa capacité à fédérer un groupe autour d’un projet ambitieux », a indiqué un communiqué officiel de la FBF.