© Ligue 1 : Aubameyang entre dans l'histoire de l'OM

Dans la soirée de ce dimanche 1er mars 2026, le choc entre l’OM et l’OL (3-2) a offert un scénario spectaculaire. Au cœur de la soirée, l’international gabonais : Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur d’Arsenal a même déjà inscrit son nom dans l’histoire de l’OM.

OM : Aubameyang devient le deuxième plus vieux meilleur buteur du club

Dimanche soir lors de son deuxième match à la tête de l’OM, Habib Beye a aligné quatre Africains au coup d’envoi. Il s’agissait de Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traorè et Aubameyang en pointe. Blessé de dernière minute, Amine Gouiri a manqué à l’appel face à son club formateur. Le vétéran gabonais en a profité pour s’illustrer.

Menés 1-0 puis 2-1, les Marseillais ont pu compter sur son expérience. Déjà auteur du but du 2-2, Aubameyang a ensuite offert la victoire aux Phocéens dans le temps additionnel (90e+1). Avec ses 11e et 12e buts de la saison, Aubameyang devient ainsi le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de l’OM en Ligue 1 derrière Larbi Ben Barek selon les statistiques de Stats Foot.

À 36 ans et 8 mois, l’ancien joueur du Barça se place juste derrière le Marocain, qui avait marqué contre Toulouse le 10 avril 1955 à 37 ans et 9 mois. L’histoire ne dit pas encore s’il dépassera le record de la “Perle noire”, mais le symbole est fort et son contrat qui court jusqu’en juin 2027 lui laisse de l’espoir.

Il faut noter que grâce à sa victoire ce dimanche, l’OM a grimpé à la quatrième place du classement de la Ligue 1, à deux points de l’OL. Les Phocéens restent pleinement engagés dans la course à la Ligue des Champions.