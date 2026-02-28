La CAN Féminine 2026 serait reportée

Prévue pour démarrer dans un peu plus de deux semaines au Maroc, la CAN féminine 2026 a été reportée selon plusieurs sources.

CAN féminine 2026 : un report de dernière minute

Initialement, la CAN féminine 2026 était prévue pour se jouer du 17 mars au 3 avril prochain. Mais selon plusieurs sources concordes dans la soirée de ce vendredi 27 février 2026, la compétition a été reportée.

La décision qui vient de la Confédération africaine de football (CAF), a été prise à la demande du Maroc, pays hôte. Et ce, sans qu’aucune date ultérieure n’ait filtré, intensifiant ainsi le flou autour de la compétition.

Avant l’officialisation de la CAF dans les prochaines heures, aucune communication n’a été faite par l’instance. Pas même pour démentir la sortie fracassante de Peace Mabe, la vice-ministre sud africaine des Sports, qui avait annoncé début février un désistement du Maroc outre la disposition de son pays à accueillir la campagne.

Selon les informations de Sport News Africa, le royaume rouge et vert avait fait savoir à la CAF depuis plusieurs semaines qu’elle ne pouvait pas organiser la CAN féminine 2026. Le Maroc évoquait des soucis de logistique et de terrain, compte tenu de la poursuite du championnat et des engagements pris avec huit sélections étrangères attendues à Casablanca au mois de mars pour la sixième édition du « Maroc, capitale du football africain ».

Patrice Motsepe, le président de la CAF, était dans un premier temps contre à cause des contraintes liées au calendrier et aux prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Il avait ensuite sondé l’Algérie. Mais cette dernière opposera un refus catégorique. Au final, ce report s’impose comme un moindre mal, ou une réponse dilatoire.