Match amicaux : le Nigeria va défier la Jordanie en mars

La Jordanie qui est qualifiée pour la toute première Coupe du Monde de son histoire disputera deux matchs amicaux lors des journées FIFA de mars 2026. L’une des rencontre sera contre le Nigeria.

Journées FIFA Mars 2026 : le Nigeria pour affronter la Jordanie

Si on se fie aux informations d’Afrik-Foot, la Jordanie a trouvé un accord avec le Nigeria pour un match amical à Amman entre le 23 et le 31 mars prochain. Les Jordaniens sont toujours à la recherche d’un deuxième adversaire qui pourrait être le Pérou ou le Costa Rica. La sélection dirigée par le Marocain Jamal Sellami devrait également disputer deux matchs amicaux juste avant la Coupe du Monde 2026. Toujours selon le même média, elle pourrait se rendre en Suisse fin mai ou début juin afin de défier la Nati à Saint-Gall.

Le staff technique jordanien souhaiterait même que les “Chivalrous Ones” (les “chevaleresques”) jouent face à une sélection arabe, au profil proche de celui de l’Algérie. Depuis, des contacts ont été pris avec les Pharaons d’Egypte pour un match amical aux Etats-Unis, juste avant la phase finale. La Jordanie pourrait également affronter la Colombie aux Etats-Unis.

Pour rappel, la Jordanie a atteint en décembre dernier la finale de la Coupe Arabe de la FIFA, également sous les ordres de Sellami. Elle s’est inclinée 3-2 (a.p.) au terme d’un match fou face au Maroc A’ dirigé par Tarik Sektioui. L’Algérie A’ de Madjid Bougherra avait quant à elle été surprise par les Emirats Arabes Unis en quarts de finale.