Parler le Russe depuis la Centrafrique, pourrait devenir une réalité. Depuis le 2 mars 2025, une délégation du Ministère de l’Education de la fédération de la Russie, séjourne à Bangui. Dans la journée du 3 mars 2025, la délégation a visité « un terrain dans la banlieue de Bangui, où sera construit un complexe scolaire russo-centrafricain », a indiqué l’Ambassade de la Russie à Bangui.

Ce complexe scolaire deviendra, indique la communication, « un symbole d’amitié et un pôle d’attraction pour les élèves talentueux » de la Centrafrique, tout en contribuant « au développement du capital humain dans le pays”.

Avant la visite du terrain, la délégation Russe a rencontré le Ministre Centrafricain de l’Education nationale, Aurélien Zingas. Au cours du dialogue, explique l’Ambassade de Russie à Bangui, « il y a eu une discussion intéressante sur les questions de préparation et de recyclage du personnel pédagogique » en Centrafrique. Il a été aussi question, explique la communication, de « la mise en œuvre des méthodes modernes d’enseignement russe et la vulgarisation de la langue russe » en Centrafrique.

Les parties ont en parallèle, examiné « les étapes pour l’intégration des normes éducatives russes dans les programmes scolaires » en Centrafrique. Ces normes vont comprendre, explique la communication, « l’adoption des méthodes d’enseignement modernes russes » dans le pays.

L’Ambassade de la Russie à Bangui, espère que cette collaboration, « ouvrira non seulement de nouvelles opportunités pour les élèves et les enseignants » en Centrafrique, mais marquera également « une nouvelle étape dans le développement des liens humanitaires » entre la Russie et la Centrafrique.

Cette délégation du Ministère de l’Education de la Fédération de Russie, est dirigée par U.Rassoukhanov. Il est le Directeur du Département de l’intégration du système éducatif national et de la coopération internationale de la Russie.