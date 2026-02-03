Congo : Bassirou Diomaye Faye à la rencontre de la communauté sénégalaise

Débarqué en République du Congo ce lundi 2 février 2026 pour une visite officielle de deux jours, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est allé à la rencontre le communauté sénégalaise à Brazzaville.

République du Congo : Bassirou Diomaye Faye rencontre les Sénégalais à Brazzaville

Comme annoncé depuis quelques jours, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce lundi 2 février 2026 à Brazzaville pour une visite officielle de deux jours en République du Congo. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Congo et le Sénégal.

Les deux chefs d’État vont également aborder les questions régionales telles que la situation en Guinée-Bissau. Les sujets de coopération liés à l’énergie, à l’agriculture et aux infrastructures devront aussi être évoqués par les deux dirigeants.

« Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce 2 février à Brazzaville pour une visite officielle. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Congo et le Sénégal. Les deux chefs d’État vont également aborder les questions régionales telles que la situation en Guinée-Bissau. Les sujets de coopération liés à l’énergie, à l’agriculture et aux infrastructures devront aussi être évoqués par les deux dirigeants. », a même communiqué la présidence sénégalaise après l’arrivée du Diomaye Faye à Brazzaville.

Le Président de la République, @PR_Diomaye, est arrivé cet après-midi à Brazzaville pour une visite officielle de 48 heures en République du Congo. Accueilli avec les honneurs par le Président Denis Sassou N’Guesso, il a reçu un accueil chaleureux de la communauté sénégalaise. pic.twitter.com/cjXn8IvFU9 — Présidence Sénégal (@PR_Senegal) February 2, 2026

Aussi, Bassirou Diomaye Faye a profité de cette visite officielle pour aller à la rencontre des Sénégalais résidants à Brazzaville : « Fidèle à une tradition désormais bien ancrée, Bassirou Diomaye Faye est allé à la rencontre de la communauté sénégalaise établie à Brazzaville. Des échanges chaleureux, suivis d’une rencontre avec les hauts cadres sénégalais, ambassadeurs de l’excellence nationale à l’international. »