© CAN 2025 : sanctions de la CAF, le Sénégal prend une décision

Dans un communiqué officiel en date de ce samedi 31 janvier 2026, la Fédération Sénégalaise de Football s’est prononcé trois jours après les sanctions de la CAF. Des sanctions qui se sont reposés sur les incidents lors de la finale de la CAN 2025. La FSF a ainisi pris une décision.

CAN 2025 : Le Sénégal ne fera pas d’appel pour les sanctions de la CAF

Mercredi dernier, la CAF a officiellement dévoilé les sanctions contre le Sénégal et le Maroc après la finale chaotique de la CAN 2025. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, avait été suspendu 5 matches et condamné à payer une amende de 100 000 dollars alors que Sarr et Ndiaye avaient écopé de deux matches de suspension. Au total, la Fédération sénégalaise avait été condamnée à une amende de 515 000 euros.

Ce samedi 31 janvier 2026, la FSF a publié un communiqué pour expliquer qu’elle ne ferait pas appel de la décision et qu’elle accepte les sanctions. L’instance s’engage aussi à régler les amendes personnelles du staff. « La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’elle a officiellement pris acte de la décision DC23315 rendue le 28 janvier 2026 par le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Après analyse de ladite décision, la FSF a notifié à l’instance continentale sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant le Sélectionneur national, Monsieur Pape Bouna Thiaw et les joueurs de l’équipe nationale, Messieurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye. En application des dispositions de l’article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football confirme qu’elle assume l’entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu’à ses joueurs. », peut-on lire dans le communiqué.