Sénégal : Halima Gadji inhumée devant plus de 500 personnes

Au Sénégal, c’est toujours le choc et l’émotion depuis le décès de l’actrice sénégalaise Halima Gadji le lundi 26 janvier 2026 suite à un malaise. La jeune femme a été inhumée ce mercredi après-midi 28 janvier au cimetière de Yoff, un quartier de la capitale.

Sénégal : plus de 500 personnes ont rendu un dernier hommage à Halima Gadji

Selon les informations de RFI, les fans de Halima Gadji sont venus nombreux lui rendre un dernier hommage au cimetière de Yoff. Debout devant la petite mosquée du cimetière, une foule prie en chantant. Germain Coli, responsable cinéma au ministère de la Culture, a confirmé la notoriété de Halima Gadji au-delà des frontières sénégalaises au micro du média français : « Depuis qu’elle est décédée, je reçois des appels de partout, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Togo. Finalement, Halima, c’est Halima de tout le monde. C’est Halima de l’Afrique. »

Une actrice qui s’est fait connaître avec le rôle sulfureux de l’amante dans Maîtresse d’un homme marié et est devenue un modèle pour beaucoup de comédiennes comme Roseline Sylla. « Elle avait un talent déjà, et c’était une porte-parole pour beaucoup de maux et de sujets tabous qu’on ne disait pas ici au Sénégal : de la dépression, la santé mentale et tout ce qui va avec. », a déclaré cette dernière à la même source.

Suite à une série d’hommages de ses fans, le corps de Halima Gadji a été mis en terre ce mercredi 28 janvier 2026, entouré d’une foule compacte et sous un grand soleil.