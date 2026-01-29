Sénégal : Halima Gadji inhumée devant plus de 500 personnes

Durée de lecture : 2 minutes
Sénégal : l'actrice Halima Gadji est morte à 37 ans
© Halima Gadji, @DR

Au Sénégal, c’est toujours le choc et l’émotion depuis le décès de l’actrice sénégalaise Halima Gadji le lundi 26 janvier 2026 suite à un malaise. La jeune femme a été inhumée ce mercredi après-midi 28 janvier au cimetière de Yoff, un quartier de la capitale.

Sénégal : plus de 500 personnes ont rendu un dernier hommage à Halima Gadji

Selon les informations de RFI, les fans de Halima Gadji sont venus nombreux lui rendre un dernier hommage au cimetière de Yoff. Debout devant la petite mosquée du cimetière, une foule prie en chantant. Germain Coli, responsable cinéma au ministère de la Culture, a confirmé la notoriété de Halima Gadji au-delà des frontières sénégalaises au micro du média français : « Depuis qu’elle est décédée, je reçois des appels de partout, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Togo. Finalement, Halima, c’est Halima de tout le monde. C’est Halima de l’Afrique. »

CAN 2025 : Ousmane Sonko lance un autre appel depuis Rabat
Diomaye Faye procède à l’ouverture préparatoire de la conférence sur l’eau

Une actrice qui s’est fait connaître avec le rôle sulfureux de l’amante dans Maîtresse d’un homme marié et est devenue un modèle pour beaucoup de comédiennes comme Roseline Sylla. « Elle avait un talent déjà, et c’était une porte-parole pour beaucoup de maux et de sujets tabous qu’on ne disait pas ici au Sénégal : de la dépression, la santé mentale et tout ce qui va avec. », a déclaré cette dernière à la même source.

CAN 2025 : Ousmane Sonko rencontre la diaspora sénégalaise au Maroc
Sénégal : l’actrice Halima Gadji est morte à 37 ans

Suite à une série d’hommages de ses fans, le corps de Halima Gadji a été mis en terre ce mercredi 28 janvier 2026, entouré d’une foule compacte et sous un grand soleil.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026