Sénégal : Bassirou Diomaye Faye s’envole pour Brazzaville

Comme annoncé par nos soins il y a quelques jours, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar dans la matinée de ce lundi 2 février 2026 pour Brazzaville. Il effectue une visite officielle de deux jours destinée à renforcer les relations bilatérales et la coopération entre le Sénégal et la République du Congo.

Bassirou Diomaye Faye parti pour deux jours de visite au Congo

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi à destination de Brazzaville. C’est notamment dans le cadre d’une visite officielle en République du Congo prévue les 2 et 3 février. Selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, cette visite s’inscrit dans la volonté des deux pays de consolider leurs liens historiques d’amitié et de fraternité. Elle vise également à approfondir la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques et à renforcer la concertation sur les grands défis africains et mondiaux.

Au Congo, Bassirou Diomaye Faye devrait avoir des entretiens avec les autorités congolaises et participer à plusieurs rencontres de haut niveau consacrées aux perspectives de partenariat entre Dakar et Brazzaville. La visite s’inscrit également dans un contexte régional plus large.

Au-delà de la coopération purement bilatérale, Dakar et Brazzaville cherchent à affirmer leur rôle dans la stabilité politique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment en abordant des questions régionales telles que la situation en Guinée-Bissau. Ce positionnement s’inscrit dans la dynamique plus générale du Sénégal, où Bassirou Diomaye Faye a récemment été actif dans des initiatives de médiation régionale par le biais de la CEDEAO et des dialogues politiques pour la stabilité dans la sous-région.