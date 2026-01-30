© Congo : les dates de la visite officielle de Bassirou Diomaye Faye

Au terme du Conseil des ministres du mercredi dernier, une visite officielle du Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en République du Congo a été annoncée. Découvrez les dates !

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en visite au Congo dès début février

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, sera en visite officielle en République du Congo les 2 et 3 février 2026. C’est du moins ce qui a été décidé en Conseil des ministres mercredi 28 janvier. Selon le communiqué officiel, ce déplacement présidentiel s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre Dakar et Brazzaville. Ceci, en ce moment où le Sénégal entend redynamiser ses partenariats stratégiques sur le continent africain.

À noter que dès son retour de la République du Congo, Bassirou Diomaye Faye enchaînera avec une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou au Sénégal, Cette tournée est prévue du 5 au 9 février 2026. Il s’agit d’une mission qui vise à renforcer la dynamique de développement territorial, en mettant l’accent sur les potentialités économiques locales, l’emploi des jeunes et l’équité territoriale.

La tournée s’inscrit dans la continuité de la visite économique menée en Casamance du 20 au 25 décembre 2025, durant laquelle le président Bassirou Diomaye Faye avait multiplié les rencontres avec les acteurs locaux et lancé plusieurs initiatives de relance économique. À travers ces déplacements, le chef de l’État confirme sa volonté de rapprocher l’action publique des territoires et de faire du développement local un levier central de son action présidentielle.