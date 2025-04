Le ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani est monté au créneau ce jeudi pour répondre aux récentes déclarations de Damana Pickass, vice-président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). Le porte-parole du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix) soupçonne le camp de Laurent Gbagbo de ne pas jouer franc jeu à l’approche de l’élection présidentielle de 2025.

Côte d’Ivoire : Kobenan Kouassi Adjoumani répond à Damana Pickass et dénonce un possible complot

Selon le ministre, les propos tenus par Damana Pickass, notamment ceux évoquant une possible contagion des situations malienne et burkinabè en Côte d’Ivoire, pourraient traduire une stratégie souterraine visant à déstabiliser le processus électoral. « Pendant que nous, on est en train de travailler, il y a des gens qui, en sourdine, préparent des complots et qui font croire qu’ils sont prêts à aller à des élections. C’est une façon de nous endormir. », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani.

Le ministre d’État affirme que le RHDP n’a pas peur d’affronter le PPA-CI dans les urnes, mais appelle à la clarté dans les intentions politiques. « Qu’ils viennent aux élections ! Nous les attendons. Mais qu’ils ne se servent pas des autres partis pour camoufler leur véritable stratégie. Car au fond, ils savent très bien qu’ils n’ont aucune intention réelle d’y participer », a-t-il lancé.

Adjoumani s’interroge également sur la cohérence du discours au sein du parti de Laurent Gbagbo. Il observe que Pendant que le président Gbagbo appelle publiquement à aller aux élections, son proche collaborateur Damana Pickass tient un discours totalement contradictoire. Il parle d’une « graine » qui a poussé au Mali et au Burkina Faso, qui, selon lui, pousserait bientôt en Côte d’Ivoire.

Le ministre conclut en se voulant rassurant : « Dieu aime la Côte d’Ivoire, et tout ce qu’ils mijotent ne prospérera pas. La démocratie triomphera. »