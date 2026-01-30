Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe le cap avec les Forces armées

Ce jeudi 29 janvier 2026, à l’occasion de la cérémonie d’échanges de vœux du nouvel an avec les Forces armées de Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a réaffirmé le rôle central de l’institution militaire dans la consolidation de la citoyenneté, la stabilité nationale et l’encadrement de la jeunesse.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara échange ses vœux du nouvel an avec les Forces armées

Le président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté ce jeudi 29 janvier 2026 les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). Ceci, dans le but de soutenir activement la dynamique de transformation générationnelle engagée par l’État, en contribuant à l’édification des citoyens disciplinés et respectueux des lois de la République. Le chef de l’État s’exprimait lors de la cérémonie d’échanges de vœux du nouvel an avec l’institution militaire.

Alassane Ouattara a aussi souligné l’importance de l’éducation aux valeurs républicaines et citoyennes. Il a insisté sur le rôle que doivent jouer les Forces armées ivoiriennes dans l’encadrement civique des jeunes, en complément des politiques publiques dédiées à leur insertion professionnelle, à la promotion de la créativité et à l’engagement citoyen. Selon Alassane Ouattara, cette approche est essentielle pour construire une société fondée sur la discipline, le respect des lois et l’unité dans la diversité.

À l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, ce jeudi, le Président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé, aux Forces de Défense et de Sécurité, sa satisfaction et la reconnaissance de la Nation tout entière pour leur professionnalisme, ⤵️ pic.twitter.com/awJqWXLUI0 — Presidenceci (@Presidenceci) January 29, 2026

Le président ivoirien a salué l’initiative du chef d’état-major général des armées visant à renforcer l’esprit de nationale, notamment à travers la sensibilisation de la jeunesse aux enjeux sécuritaires et au devoir patriotique. Alassane Ouattara a souligné que cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision gouvernementale matérialisée par la création de l’Office du service civique national, conçu comme un outil de formation citoyenne et de cohésion sociale.