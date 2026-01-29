© Alassane Ouattara échange les vœux du nouvel an avec l’administration du territoire

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara avait un calendrier très chargé avec une succession d’échanges de vœux du nouvel an. Le Président ivoirien s’est exprimé aux membres de l’administration du territoire, ainsi que les partis et groupements politiques.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe l’objectif 2026 à l’administration du territoire

Face aux représentants de l’État ce jeudi, le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a insisté sur la nécessité de consolider une gouvernance locale plus efficace, fondée sur l’anticipation, la proximité et l’innovation. Le Président ivoirien a appelé l’administration territoriale à jouer pleinement son rôle de relais des politiques publiques, au plus près des populations, dans un environnement marqué par des attentes sociales croissantes.

Le chef d’Etat a salué l’ambition affichée par les responsables administratifs de promouvoir une gouvernance plus participative et inclusive, intégrant davantage les citoyens dans la conception, le suivi et l’évaluation des programmes publics. Pour lui, cette évolution constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de l’action publique et favoriser l’émergence de solutions durables, adaptées aux réalités locales.

Dans le but de renforcer l’efficacité de l’action administrative, Alassane Ouattara a annoncé la poursuite de la modernisation de l’administration et des finances publiques. Il a indiqué que les textes relatifs au transfert de compétences feront l’objet d’un examen attentif par le gouvernement, reconnaissant les attentes des acteurs locaux en matière de clarification et de consolidation du cadre juridique.

« Je comprends votre attente quant à l’adoption prochaine d’un cadre juridique destiné à renforcer le statut des élus locaux. Ce cadre est essentiel pour consolider votre rôle institutionnel », a confié Alassane Ouattara, soulignant l’importance d’un dispositif légal adapté pour accompagner la décentralisation.