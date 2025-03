Dans le cadre de l’opération Épervier 10 lancée en Côte d’ivoire, une vaste opération de sécurisation a été menée à Bouaké, visant à enrayer la recrudescence des agressions physiques dans plusieurs quartiers sensibles de la ville. L’opération, initiée par le préfet de police de Bouaké, a permis de réaliser des avancées significatives dans la lutte contre la criminalité.

Opération Épervier 10 en Côte d’ivoire : la ville de Bouaké se mobilise contre la résurgence de la violence, des résultats significatifs

Selon les informations de la police nationale de Côte d’ivoire, l’opération s’est concentrée sur les quartiers de Koko, Zone et Gbintou, où les agressions étaient en augmentation. Les forces de l’ordre ont mené des actions ciblées, aboutissant à la destruction de fumoirs, lieux de consommation de stupéfiants, l’interpellation de plusieurs individus suspectés d’être impliqués dans des activités criminelles et la saisie de drogues et de stupéfiants, ainsi que de divers objets compromettants.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération Épervier 10, une initiative des forces de l’ordre visant à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des populations sur l’ensemble du territoire.