Côte d’Ivoire : 26 948 entreprises créées en 2025 (CEPIC

En Côte d’Ivoire, 26 948 entreprises ont été créées pour le compte de l’année 2025. Selon les chiffres présentés par la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), le nombre d’entreprises enregistrées en 2025 est en hausse de 6 % par rapport à 2024.

Côte d’Ivoire : le nombre d’entreprises créées en hausse, la France en tête des IDE

« Notre contribution au PND 2021-2025 s’est établie à 4 242 milliards FCFA d’investissements privés créés en 2025, enregistrant une progression de 6 % par rapport à l’exercice précédent », a déclaré Solange Amichia. Elle a indiqué que le volume des investissements agréés a atteint 812,67 milliards FCFA l’année écoulée. Une hausse de 9,6 % par rapport à 2024 où le volume s’était établi à 741,46 milliards FCFA.

Les services et l’industrie représentent respectivement 52,83 % et 44,58 % des investissements. L’agriculture ne représente que 2,59 %. La France, la Chine et Singapour sont les trois premiers pays de provenance des investissements directs étrangers (IDE). 21 % pour la France ; 7 % pour la Chine et 6 % pour Singapour.

La directrice de la CEPICI met en avant l’assainissement de l’environnement des affaires. Elle a également évoqué l’amélioration de l’indice de perception de la corruption entre 2021 et 2024. Elle y ajoute les notations positives maintenues de Moody’s (Ba3 positive), Fitch Ratings (BB stable) et Bloomfield (A+ en monnaie locale). Ces facteurs, selon elle, témoignent de la transparence et de la bonne gouvernance qui suscitent les investissements.

Quid de la viabilité des entreprises créées ?

Le tableau de la CEPICI affiche une performance remarquable quant au nombre d’entreprises créées. Mais qu’en est-il de la viabilité de ces entreprises ? Des 26 948 entreprises créées, combien sont florissantes ? Combien vivent encore à date ? Pour la consolidation de ses acquis, la CEPICI gagnerait à renforcer le système de suivi des entreprises pour ne pas être simplement un guichet de création.