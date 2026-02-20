Côte d’Ivoire : 26 948 entreprises créées en 2025 (CEPIC

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : 26 948 entreprises créées en 2025 (CEPIC
© CEPICI

En Côte d’Ivoire, 26 948 entreprises ont été créées pour le compte de l’année 2025. Selon les chiffres présentés par la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), le nombre d’entreprises enregistrées en 2025 est en hausse de 6 % par rapport à 2024.

Côte d’Ivoire : le nombre d’entreprises créées en hausse, la France en tête des IDE

« Notre contribution au PND 2021-2025 s’est établie à 4 242 milliards FCFA d’investissements privés créés en 2025, enregistrant une progression de 6 % par rapport à l’exercice précédent », a déclaré Solange Amichia. Elle a indiqué que le volume des investissements agréés a atteint 812,67 milliards FCFA l’année écoulée. Une hausse de 9,6 % par rapport à 2024 où le volume s’était établi à 741,46 milliards FCFA.

Les services et l’industrie représentent respectivement 52,83 % et 44,58 % des investissements. L’agriculture ne représente que 2,59 %. La France, la Chine et Singapour sont les trois premiers pays de provenance des investissements directs étrangers (IDE). 21 % pour la France ; 7 % pour la Chine et 6 % pour Singapour.

Le Burkina Faso séduit le FMI, 33,2 millions de dollars débloqués
Côte d’voire : emprunt obligataire de 1,3 milliards de dollars

La directrice de la CEPICI met en avant l’assainissement de l’environnement des affaires. Elle a également évoqué l’amélioration de l’indice de perception de la corruption entre 2021 et 2024. Elle y ajoute les notations positives maintenues de Moody’s (Ba3 positive), Fitch Ratings (BB stable) et Bloomfield (A+ en monnaie locale). Ces facteurs, selon elle, témoignent de la transparence et de la bonne gouvernance qui suscitent les investissements.

Bilans annuels : top 5 des banques en 2025 au Bénin
Cacao : le Ghana va mettre fin aux financements étrangers

Quid de la viabilité des entreprises créées ?

Le tableau de la CEPICI affiche une performance remarquable quant au nombre d’entreprises créées. Mais qu’en est-il de la viabilité de ces entreprises ? Des 26 948 entreprises créées, combien sont florissantes ? Combien vivent encore à date ? Pour la consolidation de ses acquis, la CEPICI gagnerait à renforcer le système de suivi des entreprises pour ne pas être simplement un guichet de création.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026