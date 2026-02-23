Classement 2026 des pays africains les mieux gouvernés

Quels sont les pays africains les mieux gouvernés selon le classement 2026 ? L’Indice mondial de gouvernance économique, grâce à ses paramètres, donne une idée claire sur la question. Cet indice mesure le fonctionnement quotidien des pays en incluant le niveau de corruption, l’État de droit, la liberté de la presse et les droits politiques. Les pays sont notés sur une échelle de 0 à 100. La note 0 attribuée à un pays signifie que ce dernier a un système dysfonctionnel. À l’opposé, la note 100 est celle d’un pays dont les institutions sont considérées comme fortes et fiables.

Quels sont les pays africains les mieux gouvernés ?

La liste extraite de l’analyse des données de l’Indice mondial de gouvernance économique affiche en première ligne le Cap-Vert. Classé 29e au rang mondial, le pays obtient un score de gouvernance de 74,0. Sur les autres critères, le Cap-Vert a enchaîné des notes impressionnantes : 95,2 pour les droits politiques ; 77,6 pour la liberté de la presse. Pour ce qui est de l’État de droit et de la lutte contre la corruption, le pays s’en sort avec 58,8 et 64,5.

37e au plan mondial, l’Île Maurice est le deuxième pays le mieux gouverné en Afrique. Son score de gouvernance s’est établi à 68,4. Sa plus forte note de 90,5 est attribuée aux droits politiques. L’Île Maurice aligne les scores de 67,7 et 46,1 pour la liberté de la presse et la lutte contre la corruption.

Avec 65,0 pour le niveau de gouvernance et 78,1 pour la liberté de la presse, la Namibie se classe 3e sur la liste des pays africains les mieux gouvernés et 42e au plan international. Le tableau affiche 78,6 pour les droits politiques et 60,0 pour l’État de droit. La plus faible note de la Namibie est attribuée au critère de la lutte contre la corruption.

L’Afrique du Sud et le Botswana se classent 4e et 5e

L’Afrique du Sud se positionne après la Namibie avec une note de 83,3 en ce qui concerne les droits politiques. 45e au rang mondial, son score de gouvernance est de 62,3, avec 78,6 pour la liberté de la presse et 50,6 pour l’État de droit. Sa plus faible note est de 36,8, caractérisant des difficultés en matière de lutte contre la corruption dans le pays.

Le Botswana est le 5e pays africain le mieux gouverné et le 49e au plan mondial. Il obtient la note de 71,4 pour sa performance en matière de droits politiques. Le pays a obtenu sa plus faible note (55,3) en matière de liberté de la presse.

Un seul pays de l’UEMOA dans le top 10

Le Sénégal est le seul pays de l’UEMOA qui s’illustre dans le top 10 des pays africains les mieux gouvernés. Il est 7e après le Ghana et 63e au plan mondial. Le Sénégal décroche sa plus forte note (73,8) sur les droits politiques et 41,1 (plus faible note) sur l’État de droit.

Classement complet des 10 pays africains les mieux gouvernés