La Côte d’Ivoire, pour l’exercice 2025, compte réaliser au total six projets. Ces derniers entrent dans le cadre du développement économique et social à travers les secteurs agricole, des transports, du numérique et de l’industrie. Pour la mise en œuvre de ces projets, le pays a eu recours au financement de la BOAD, qui a approuvé la demande avec un soutien financier de 132,5 milliards FCFA.

Côte d’Ivoire, élaboration de six projets pour le développement avec la BOAD

La BOAD a validé la demande de financement de la Côte d’Ivoire lors de la 145ᵉ édition ordinaire tenue à Dakar sous la houlette du président Serge EKUE. Ce financement souligne la volonté de la BOAD de booster les recettes fiscales de la Côte d’Ivoire à travers un rendement prolifique des activités des secteurs en plein essor. Pour une bonne gouvernance, chaque secteur a son projet. Le secteur agricole compte deux projets pour 30 milliards FCFA.Par ailleurs, pour renforcer la campagne cacao 2024-2025, la BOAD a validé un financement de 15 milliards FCFA pour le compte de la société Atlantic Cocoa Corporation (ACC CI) SA.

Ce dernier contribuera à l’acquisition de 30 000 tonnes de fèves de cacao par la société. Cela permettra également de réduire le chômage avec la création de 1 500 emplois directs et indirects. Le même montant de financement du projet ci-dessus a été accordé à la société IVOIRE COTON SA pour la campagne cotonnière 2024-2025. Pour ce deuxième projet, les fonds serviront à la mise en place de plusieurs initiatives. Il s’agit de l’achat d’intrants et de coton graine, de la logistique, de l’égrenage et de la commercialisation du coton fibre.

A lire aussi : La Côte d’Ivoire entre dans l’histoire

Avec ce financement, la société en charge pourra atteindre son objectif, qui est de contribuer à la valorisation de la production de 367 000 tonnes de coton graine, avec une équivalence de 154 000 tonnes de coton fibre, au titre de la campagne 2024-2025, sans oublier la création de 600 emplois permanents et 1 200 emplois saisonniers et indirects.

Cependant, pour le secteur des transports, l’accent est mis sur la Compagnie Air Côte d’Ivoire, avec un budget de 30 milliards FCFA. Le projet consiste à acquérir deux avions (A330-900 Néo) dans le cadre de vols long-courriers d’Abidjan vers des destinations comme Paris, Beyrouth, Genève, Londres, New York et Washington.

Le second projet de 30 milliards FCFA concerne l’aménagement et le bitumage de la route Odienné-Dioulatiédougou en République de Côte d’Ivoire. Les travaux seront réalisés sur une longueur de 80 km, dont 2 km en 2×2 voies à la traversée de Dioulatiédougou, ainsi que la construction de 6 km de voies urbaines à Odienné et Dioulatiédougou.

Les deux autres projets du secteur énergétique sont, La construction et l’exploitation d’une centrale thermique à cycle combiné de 372 MW à Songon en Côte d’Ivoire.La restructuration du projet de construction et d’exploitation de centres emplisseurs de gaz butane à Abidjan et à Yamoussoukro, ainsi que l’extension du centre d’Abidjan, par la Société Internationale de Gaz (SIG SA) en Côte d’Ivoire.Ces derniers sont dotés d’un financement de 50 et 12,5 milliards FCFA respectivement.