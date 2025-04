La ministre d’État, Anne Désirée Ouloto, prend une initiative cruciale pour désamorcer la crise dans le secteur de l’éducation-formation en Côte d’Ivoire. Elle rencontrera ce mercredi 9 avril 2025 les représentants de l’intersyndicale en grève. L’objectif principal de cette rencontre est de rétablir un dialogue constructif et de trouver une solution négociée au mouvement social qui perturbe le bon fonctionnement des écoles.

Tentative de résolution de la crise en Côte d’Ivoire

Cette rencontre significative est programmée juste avant la tenue du Conseil des ministres. Elle verra la participation de la ministre Anne Ouloto, de Bli Blé David, le porte-parole de l’intersyndicale, ainsi que des enseignants mobilisés. L’atmosphère est empreinte d’un désir commun de parvenir à un accord qui satisfasse les revendications légitimes des enseignants et assure la reprise des cours pour les élèves.

Mardi, en amont de cette rencontre décisive, la ministre a pris des mesures préparatoires importantes. Elle a confié au comité du dialogue social de la Fonction publique une mission délicate. Ce comité, composé des organisations syndicales signataires de la trêve sociale 2022-2027, a été chargé de contacter les grévistes. Leur rôle est de les persuader de revenir à la table des négociations et d’exprimer leurs préoccupations dans un cadre formel.

Le comité a répondu favorablement à cette sollicitation et s’est engagé à déployer tous ses efforts pour faciliter la reprise du dialogue. Leur espoir est de réunir toutes les parties prenantes autour de la ministre d’État dès ce mercredi matin. L’enjeu est de créer un environnement propice à des discussions sereines et productives, où les points de divergence pourront être abordés avec calme et détermination.

Depuis le 3 avril, l’intersyndicale a initié un mouvement de grève pour exprimer son mécontentement. Les enseignants en Côte d’Ivoire réclament avec insistance l’attribution d’une prime d’incitation spécifique aux fonctionnaires du secteur éducation-formation. De plus, ils demandent un engagement ferme concernant le respect des libertés syndicales au sein de la Fonction publique. Ces deux points constituent le cœur des revendications qui ont conduit à cette paralysie du système éducatif en Côte d’Ivoire.

Efforts antérieurs pour la reprise des discussions

L’initiative de la ministre Ouloto fait suite à d’autres tentatives pour renouer le contact avec les grévistes. La mobilisation du comité du dialogue social témoigne d’une volonté d’impliquer différentes parties prenantes dans la recherche d’une issue favorable. « Le comité s’est engagé à œuvrer en ce sens, dans l’espoir de réunir toutes les parties autour de la ministre d’État dès ce mercredi matin, dans un cadre de négociation apaisé. » Cette démarche souligne l’importance accordée à une résolution pacifique et négociée du conflit social.

La rencontre de ce mercredi représente donc une étape cruciale dans la gestion de cette crise en Côte d’Ivoire . L’ensemble du secteur éducatif et les familles des élèves espèrent vivement que ce dialogue permettra de surmonter les obstacles et de trouver un terrain d’entente acceptable par tous. La reprise des cours est un impératif pour garantir la continuité de l’apprentissage et l’avenir des jeunes.