En Côte d’Ivoire, la société chinoise China Light Industry Nanning Design Engineering a ouvert une deuxième usine de transformation de cacao. D’une valeur de 200 millions de dollars, ce nouveau joyau est localisé dans l’ancienne capitale ivoirienne, Abidjan.Côte d’Ivoire, un nouvel élan dans la transformation du cacao

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacao.

La Côte d’Ivoire produit plus de 2 millions de tonnes par an, soit environ 40 % de la production et des exportations mondiales de cacao. Les fèves de cacao constituent le principal produit d’exportation du pays. Dans cette position de leader, la pays a accueilli une nouvelle usine de transformation de cacao, construite par la société chinoise China Light Industry Nanning Design Engineering.

Installée dans l’ancienne capitale, Abidjan, cette usine représente un investissement de 200 millions de dollars. Il s’agit de la deuxième usine de transformation de cacao construite par cette entreprise, après celle située dans la ville portuaire de San-Pédro.

Par ailleurs, l’investissement réalisé par la société chinoise sera remboursé progressivement par la Côte d’Ivoire. Selon le South China Morning Post, le gouvernement ivoirien remboursera China Light Industry Nanning Design Engineering en fèves de cacao. Ainsi, 40 % de la production des deux usines sera destinée à la Chine. À noter que la l’état ivoirien a exporté 3,33 milliards de dollars de fèves de cacao en 2022, dont près de la moitié à destination des Pays-Bas, de la Belgique et des États-Unis.