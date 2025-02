La Côte d’Ivoire innove et franchit un palier dans la modernisation de son administration publique. Le pays, dirigé par Alassane Dramane Ouattara, a doté l’administration judiciaire d’une plateforme numérique dénommée e-Justice. Celle-ci vise à simplifier et faciliter l’accès aux services judiciaires pour la population. Une avancée majeure et salutaire pour l’administration publique.

e-Justice : la Côte d’Ivoire opte pour un service accessible et fluide

La Côte d’Ivoire a procédé au lancement officiel de la plateforme e-Justice le jeudi 30 janvier 2025. Présent sur les lieux, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambile, a rappelé le bien-fondé de cette plateforme. Selon lui, ce nouvel outil rendra la justice ivoirienne plus accessible, transparente et fluide aux yeux du peuple.

« La justice doit être un service accessible, fluide et transparent pour tous. Aujourd’hui, c’est un jalon fondamental que nous posons sur le chemin d’une Côte d’Ivoire plus moderne. Cette plateforme est un symbole de transformation et de progrès, au service de chaque Ivoirien », a déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambile.

Les services judiciaires accessibles en ligne avec e-Justice

Nouvellement lancée, la plateforme e-Justice ne propose pas encore tous les services judiciaires. Pour commencer, elle permet à chaque demandeur d’obtenir un numéro unique. Ensuite, elle offre l’utilisation d’un cachet électronique visible (CEV) et d’un système d’authentification via l’application VERIF de l’Office national de l’état civil et de l’Identification (ONECI). Enfin, les utilisateurs peuvent suivre l’évolution de leur dossier en temps réel, réduisant ainsi les contraintes administratives.

Vers une extension progressive du service

L’avènement d’e-Justice marque le début d’une transformation numérique pour le secteur judiciaire. Dans les mois à venir, d’autres services juridictionnels seront disponibles et accessibles sur la plateforme. On évoque, entre autres, la gestion des casiers judiciaires et d’autres services connexes. À long terme, l’objectif de la Côte d’Ivoire est d’harmoniser et de moderniser l’ensemble du système judiciaire ivoirien, en offrant ainsi à tous les citoyens un accès simplifié, sécurisé et plus efficace aux services de justice.

Selon le dernier rapport des Nations unies sur l’e-gouvernance, la Côte d’Ivoire occupe la 124ᵉ place sur 193 pays dans l’indice de développement de l’administration en ligne, avec un score de 0,5587 sur 1. Malgré les efforts louables du pays dans ce domaine, des défis restent à surmonter pour atteindre les standards des administrations numériques les plus avancées.