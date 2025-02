Du 4 au 6 février, l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) a accueilli plus de 300 étudiants à l’occasion des Journées Professionnelles, un événement phare réunissant des figures marquantes du monde de l’entrepreneuriat et de l’éducation. Cette édition revêt une dimension particulière, l’UCO s’apprêtant à célébrer ses 150 ans en novembre prochain, une étape clé illustrant son engagement dans la formation d’esprits audacieux et novateurs.

Brillante intervention de Déborah Gnagne lors des Journées Professionnelles de l’UCO

Parmi les intervenants d’exception, Déborah Gnagne, PDG de Dayo Group et ancienne étudiante de l’UCO (Master en Mathématiques et Actuariat, 2008), a marqué les esprits par son témoignage inspirant. Intervenant à distance lors de la conférence « Développer des projets à impact en Afrique », elle a mis en avant le rôle crucial d’une jeunesse qualifiée, entreprenante et tournée vers l’innovation. « L’Université catholique de l’Ouest a façonné mon parcours en m’apportant un enseignement d’excellence et en cultivant des esprits libres et créatifs », a-t-elle souligné.

À travers Dayo Group, entreprise qu’elle dirige avec passion, Déborah Gnagne œuvre activement pour l’inclusion financière en Afrique, facilitant l’accès aux services bancaires pour les entrepreneurs et les populations vulnérables. Présente en Guinée, au Burkina Faso et au Bénin, son entreprise ambitionne d’étendre son impact à d’autres pays du continent dans les prochaines années.

L’événement a également compté sur la participation de Monseigneur Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo et ancien étudiant de l’UCO (Maîtrise de Lettres, 2001). Engagé en faveur de l’éducation en Afrique de l’Ouest, son parcours illustre l’impact durable de la formation dispensée par l’UCO et son rôle dans l’émergence de jeunes conscients des défis de leur époque.

Ces rencontres sont essentielles pour permettre aux jeunes de « prendre la mesure de leur potentiel et de s’inscrire dans une dynamique de transformation positive ». En mettant en avant des parcours inspirants, l’UCO confirme son rôle de catalyseur dans la formation des leaders de demain.