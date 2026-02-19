Côte d’voire : emprunt obligataire de 1,3 milliards de dollars

Le 18 février 2026, la Côte d’Ivoire a conclu une émission obligataire sur les marchés financiers internationaux. L’opération a permis au trésor public de lever 1,3 milliards de dollars pour une maturité de 15 ans. Les autorités se réjouissent de la réussite de cette opération marquée par une massive participation des investisseurs.

La Côte d’Ivoire lève 1,3 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux. L’émission obligataire a mobilisé des investisseurs au-delà des attentes. Elle a été souscrite 5 fois, avec 270 investisseurs participants. Le livre d’ordres a atteint un pic considérable de 6,3 milliards de dollars. Cet emprunt est frappé par un taux d’intérêt à 5,39 %.

Cette opération acte le passage de la Côte d'Ivoire dans une catégorie de crédit supérieure, reflétant les dernières améliorations de la notation souveraine, à présent aux portes du statut investment grade.

Les sous mobilisés à travers cette émission vont contribuer au financement du budget de l’État, exercice 2026. Ledit budget s’établit à 17 350 milliards de F CFA, une hausse de 13,1% par rapport au budget de 2025. Ce budget répond aux nombreuses ambitions du gouvernement portées par le Plan national de développement. Les autorités visent principalement la réduction de la pauvre de 20% à l’horizon 2030.

La réussite de cette émission d’envergure conforte la note souveraine de la Côte d’Ivoire qui est passée de BB- à BB. Cette note accorde au pays le meilleur profil de crédit d’Afrique subsaharienne. Ce point a très certainement séduit les investisseurs. En plus, la Côte d’Ivoire a mené une offensive diplomatique pour attirer l’attention des investisseurs vers Abidjan.