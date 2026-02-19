Le Burkina Faso séduit le FMI, 33,2 millions de dollars débloqués

Au terme de sa quatrième revue de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit au Burkina Faso, le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouveau financement au profit du pays d’Ibrahim Traoré. L’institution financière va immédiatement décaisser environ 33,2 millions de dollars.

FMI : décaissement immédiat de 33,2 millions de dollars pour le Burkina Faso

Le Burkina Faso est en bonne position sur les fiches de note du FMI. « L’économie du Burkina Faso a fait preuve de résilience face aux défis sécuritaires et humanitaires », a déclaré Kenji Okamura. Le Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) note une marge de manœuvre budgétaire et une maîtrise de l’inflation qu’il attribue à l’amélioration des mesures de gouvernance et à la mobilisation efficace des recettes. Selon Kenji Okamura, tout ceci a concouru au maintien de la dette sur une trajectoire soutenable.

Les progrès accomplis dans le cadre de l’accord appuyé par la FEC ont été satisfaisants. Les autorités ont rempli tous les critères de réalisation quantitatifs à fin juin 2025, tous les critères de réalisation quantitatifs continus et tous les objectifs indicatifs à l’exception d’un seul, qui a été manqué de moins de 0,1 % du PIB. Elles ont également atteint tous les objectifs indicatifs à fin septembre, à l’exception du plafond fixé pour les arriérés de remboursement de la TVA, qui a été dépassé de 0,02 % du PIB. Côte d’voire : emprunt obligataire de 1,3 milliards de dollars Bilans annuels : top 5 des banques en 2025 au Bénin

Le FMI note une accélération de la croissance économique du Burkina Faso en 2025. D’après les estimations, la croissance économique a atteint 5,0 % contre 4,8 % en 2024. Cette dynamique a été possible grâce à l’exploitation minière artisanale, stimulée par la hausse des cours de l’or. L’institution financière affirme que les perspectives à moyen terme restent favorables pour le pays, avec une croissance attendue entre 4,5 % et 5,0 %, sous réserve d’une amélioration de la situation sécuritaire. Parallèlement, l’inflation a ralenti à -0,5 % en 2025 grâce à la baisse des prix alimentaires et devrait converger vers 2,0 % dans les prochaines années.

Pour consolider les efforts en cours, le FMI recommande aux autorités burkinabè de « promouvoir un environnement favorable au développement du secteur privé et de protéger l’économie contre les chocs extérieurs, notamment en gérant l’exposition accrue aux fluctuations des prix des produits de base ».

Cacao : le Ghana va mettre fin aux financements étrangers Côte d’Ivoire : le prix du cacao maintenu à 2 800 FCFA/Kg Il sera tout aussi important de mettre en œuvre le plan d’action des autorités en s’appuyant sur les conclusions de l’évaluation diagnostique de la gouvernance. Si la poursuite de l’assainissement budgétaire demeure cruciale pour maintenir la stabilité macroéconomique, les dépenses consacrées à la santé, à l’éducation et à la protection sociale devront être préservées et priorisées dans les plans de dépenses pluriannuels.

Le nouveau financement accordé au Burkina Faso va permettre de soutenir l’agriculture de subsistance et d’appuyer les mesures d’adaptation agricoles. Le financement des risques de catastrophe sera également pris en compte afin de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. L’agriculture de subsistance touche 80 % de la population et constitue une priorité pour les autorités burkinabè.