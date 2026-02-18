Bilans annuels : top 5 des banques en 2025 au Bénin

Durée de lecture : 2 minutes
Bilans annuels : top 5 des banques en 2025 au Bénin
© BIIC
Montrer le sommaire Cacher le sommaire

Au Bénin, le secteur bancaire reste dynamique. La publication des bilans annuels a permis de déterminer les principales institutions bancaires qui animent le secteur en position de leaders. Selon les données disponibles au 31 décembre 2025, un classement dévoile le top 5 des banques au Bénin.

Bénin : les 5 banques leaders en 2025

Selon les informations rapportées par Koriactu, média spécialisé dans les questions financières, les données de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin affichent un bilan général de 7 586 889 millions de francs CFA en 2025. Une hausse comparativement au bilan de 2024, qui s’était établi à 6 955 175 millions de francs CFA.

Nouvelle découverte de pétrole en Côte d’Ivoire, plus de 1,4 milliard de barils
Ghana- Cacao : le prix d’achat aux planteurs en baisse

Dans le détail, la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) vient en tête avec un bilan de 1 885 860 millions de francs CFA en 2025 contre 1 511 859 millions de francs CFA. Elle maintient la première place comme en 2024. En 2024, la banque a affiché un résultat net de 30,34 milliards de francs CFA.

Cacao : le Ghana va mettre fin aux financements étrangers
Côte d’Ivoire : le prix du cacao maintenu à 2 800 FCFA/Kg

En mai 2025, la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce est désignée comme la « Meilleure banque commerciale de l’année au Bénin » par International Banker. Elle a été également distinguée à l’Africa SME Champions Forum 2025 pour ses programmes : BIIC AVEC ELLES et PME BOOST. Deux programmes qui témoignent de son engagement en faveur du financement des PME.

Voici le classement du top 5 des banques en 2025 au Bénin

BanqueRangBilan 2025Bilan 2024
BIIC1er1 885 860 millions FCFA1 511 859 millions FCFA
BOA2e966 715 millions FCFA939 150 millions FCFA
Coris Bank3e850 321 millions FCFA771 139 millions FCFA
Nsia Bank4e835 473 millions FCFA792 678 millions FCFA
Ecobank Bénin5e720 878 millions751 630 millions FCFA

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026