Bilans annuels : top 5 des banques en 2025 au Bénin

Au Bénin, le secteur bancaire reste dynamique. La publication des bilans annuels a permis de déterminer les principales institutions bancaires qui animent le secteur en position de leaders. Selon les données disponibles au 31 décembre 2025, un classement dévoile le top 5 des banques au Bénin.

Bénin : les 5 banques leaders en 2025

Selon les informations rapportées par Koriactu, média spécialisé dans les questions financières, les données de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin affichent un bilan général de 7 586 889 millions de francs CFA en 2025. Une hausse comparativement au bilan de 2024, qui s’était établi à 6 955 175 millions de francs CFA.

Dans le détail, la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) vient en tête avec un bilan de 1 885 860 millions de francs CFA en 2025 contre 1 511 859 millions de francs CFA. Elle maintient la première place comme en 2024. En 2024, la banque a affiché un résultat net de 30,34 milliards de francs CFA.

En mai 2025, la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce est désignée comme la « Meilleure banque commerciale de l’année au Bénin » par International Banker. Elle a été également distinguée à l’Africa SME Champions Forum 2025 pour ses programmes : BIIC AVEC ELLES et PME BOOST. Deux programmes qui témoignent de son engagement en faveur du financement des PME.

Voici le classement du top 5 des banques en 2025 au Bénin