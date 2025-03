Le programme des filets sociaux productifs, mis en œuvre par le gouvernement en Côte d’Ivoire , transforme la vie de milliers de familles vulnérables. Au-delà des chiffres, les témoignages des bénéficiaires soulignent l’impact positif de cette initiative. L’amélioration des conditions de vie est visible tant en milieu urbain que rural, preuve de l’efficacité du programme.

Un programme qui change des vies en Côte d’Ivoire

De 2017 à 2024, 457 000 ménages en Côte d’Ivoire répartis dans les 31 régions du pays ont bénéficié de ce programme. Les allocations trimestrielles de 36 000 FCFA sur trois ans et les formations ont permis à de nombreuses familles de sortir de l’extrême pauvreté. « Les choses ont changé. Maintenant, nous arrivons à subvenir à nos besoins, manger, payer le loyer, les factures. Tous les enfants vont à l’école », témoigne Parfaite Amenan Konan, bénéficiaire dans la région du Sud-Comoé. Amy Tioté, du village d’Agbaille, a diversifié ses activités grâce à ce soutien. « Ma situation sociale est meilleure. Je m’occupe de ma famille, je paie les factures d’eau et d’électricité », assure-t-elle.

Le programme ne se limite pas aux allocations financières. Des sessions de formation renforcent les compétences de vie des bénéficiaires. Ils apprennent à gérer leurs ressources et à élaborer des projets de vie. Les Associations de valorisation de l’entraide communautaire (AVEC) sont créées pour favoriser la solidarité. 5 200 AVEC ont été créées et ont pu mobiliser et redistribuer un montant de 2,7 milliards FCFA pour la réalisation d’activités génératrices de revenus.

Extension du programme et perspectives d’avenir

En 2024, 230 000 ménages en Côte d’Ivoire continuaient de recevoir les transferts monétaires. Le président Alassane Ouattara a annoncé l’extension du programme avec 70 000 nouveaux bénéficiaires en 2025. Cette décision porte le nombre total de ménages touchés à plus de 527 000. « Le programme des filets sociaux, qui compte aujourd’hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J’ai instruit le Premier Ministre Robert Mambé Beugré à l’effet d’y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du District d’Abidjan », avait-il déclaré. Le coût global des transferts redistribués de 2017 à décembre 2024 s’élève à 156 milliards FCFA.

Le gouvernement entend poursuivre l’allocation des transferts monétaires et l’encadrement des 230 000 ménages bénéficiaires actifs à ce jour. Le programme des filets sociaux productifs et les AVEC contribuent à la lutte contre la pauvreté et renforcent les liens de solidarité et la cohésion.