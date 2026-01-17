Guinée : investiture de Mamadi Doumbouya, ces chefs d’État présents

En Guinée, plusieurs chefs d’État africains sont présents ce samedi 17 janvier 2026 à la cérémonie d’investiture de Mamadi Doumbouya. Alors qu’il est arrivé au pouvoir en renversant Alpha Condé, le général a été élu président le 28 décembre dernier.

Guinée : investiture de Mamadi Doumbouya, le Bénin représenté

Au nombre des chefs d’État présents en Guinée ce samedi pour l’investiture de Mamadi Doumbouya, on note le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le Rwandais Paul Kagame, le Gambien Adama Barrow et le Mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani.

La délégation internationale compte Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO ; Mahmoud Ali Youssouf, actuel président de la Commission de l’Union africaine ; Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale ; Olushagun Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin ; Ibrahima Mhoumadi Sidi, Premier ministre de l’Union des Comores ; Hadja Memounatou Ibrahima, présidente du Parlement de la CEDEAO, ou encore Sidi Ould Tah, directeur général de la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique).

Selon le programme officiel, la journée débute dès 7h00 par l’accueil du public. À partir de 9h00, les autorités nationales et les invités officiels vont commencer à s’installer, suivis, entre 11h30 et 12h00, par l’arrivée des chefs d’État et des délégations présidentielles étrangères.

Le point d’orgue de la journée est prévu à 13h30, moment où le général Doumbouya prêtera serment devant la Cour suprême. Ce geste symbolique sera immédiatement suivi de la proclamation officielle de son investiture et de la remise des insignes de l’État.

Chronologie des temps forts :

12h15 : Entrée solennelle du Président et honneurs militaires ;

12h50 : Séquence culturelle « La Nation se raconte » ;

13h30 : Prestation de serment ;

13h35 : Discours d’investiture à la Nation ;

14h10 : Clôture de la cérémonie officielle ;