© Le Burkina Faso recherche 240 milliards FCFA auprès de sa diaspora

Dans sa stratégie de mobilisation de fonds, le Burkina Faso va lancer une opération spéciale le 16 mars 2026. En dehors des marchés financiers habituels, Ouagadougou se tourne vers sa diaspora. L’objectif fixé par les autorités par souscription, dénommée « Diaspora Bond », est de mobiliser 240 milliards de francs CFA. Avant le Burkina Faso, le Sénégal avait levé plus de 450 milliards de FCFA par le même moyen.

C’est une opération de levée de fonds d’envergure qui s’annonce. Le « Diaspora Bond », une émission obligataire mise en place par le gouvernement burkinabè, est destinée aux Burkinabè résidant à l’étranger. Les souscripteurs attendus sont donc les Burkinabè de la diaspora.

Cette stratégie de mobilisation de fonds vient renforcer le fonds patriotique par lequel de nombreux citoyens burkinabè, à l’intérieur du pays et de par le monde, apportent des contributions. L’organisation du « Diaspora Bond » est confiée au ministère burkinabè de l’Économie et des Finances, en collaboration avec le groupe bancaire panafricain Vista Group Holding.

L’opération vise les plus de 16 millions de Burkinabè de la diaspora. Par cette émission, ils apporteront directement leurs investissements dans le développement du pays. Les fonds qui seront collectés à l’issue du bond seront utilisés pour la construction d’infrastructures routières. Ils serviront également au financement des unités industrielles et d’autres projets au profit des populations.

Souverainistes, les autorités militaires misent sur le patriotisme des Burkinabè de la diaspora pour participer massivement à la souscription. Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds à destination de Ouagadougou de la part de la diaspora burkinabè ont atteint 579 millions de dollars en 2023.