© Niger - USA : signature d'un un accord de 179,3 millions de dollars

À l’instar du Burkina Faso, le Niger signe un important accord avec les USA. Il s’agit d’une convention quinquennale de 179,3 millions de dollars pour le renforcement du système sanitaire.

Le Niger et les États-Unis signent un accord sanitaire de 179,3 millions de dollars

Selon les informations contenues dans un communiqué du département d’État américain, le protocole d’accord de coopération bilatérale est sur cinq ans dans le domaine sanitaire. Le montant global de l’accord est de 179,3 millions de dollars. Les actions prévues au titre de la convention visent l’amélioration des soins maternels et infantiles, la lutte contre le paludisme, ainsi que le renforcement de la surveillance des maladies et la réponse aux épidémies.

Une partie de la subvention sera dédiée au financement de la sécurité sanitaire générale et à la mise en place d’un dispositif numérique de six systèmes de données. Ce dispositif prend principalement en compte les dossiers médicaux électroniques, la gestion des laboratoires et des pharmacies. L’aide américaine vient appuyer les efforts consentis par les autorités nigériennes afin d’offrir un système sanitaire performant aux populations.

Plusieurs autres pays sont concernés par cette aide sanitaire déployée en Afrique par les États-Unis. Certains pays comme la Zambie et le Zimbabwe se montrent pour le moment réticents, évoquant des aspects non conformes à leurs aspirations. Le Zimbabwe s’est retiré des discussions, mettant fin aux négociations avec les services américains dans le cadre dudit accord.