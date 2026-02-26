© JIF 2026 en Côte d'Ivoire : Abobo va abriter la 49e édition

En Côte d’Ivoire, la commune d’Abobo va accueillir le samedi 7 mars prochain, la célébration officielle de la 49ᵉ édition de la Journée internationale des droits de la femme (JIF 2026).

Côte d’Ivoire : Abobo sera en couleurs pour la JIF 2026

En Côte d’Ivoire la Journée Internationale des Droits de la Femme 2026 placée sous le haut patronage de la Première Dame, Dominique Ouattara, s’articulera autour du thème national « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles de Côte d’Ivoire ».

Avec ce thème, la Côte d’Ivoire vise à réaffirmer sa détermination à renforcer l’accès effectif des femmes et des filles à la justice, en particulier les plus vulnérables. L’accent sera donc mis sur la levée des obstacles liés au manque d’information, à la complexité des procédures judiciaires, à la stigmatisation sociale et à l’insuffisance d’accompagnement juridique.

Déjà en prélude à la cérémonie officielle, un « Village JIF » ouvrira ses portes les 5 et 6 mars à Abobo. Il proposera une journée scientifique, juridique et de plaidoyer, structurée autour de panels thématiques, ainsi qu’une journée de sensibilisation de masse et d’autonomisation économique. Des forums interactifs, des séances d’information juridique et sociale ainsi que des espaces d’échanges entre institutions publiques, organisations de la société civile et bénéficiaires sont également prévus.

Au-delà d’Abobo, la JIF 2026 donnera lieu à des activités décentralisées partout en Côte d’Ivoire. Des activités qui vont inclure des actions de sensibilisation communautaire, des sessions de formation, un appui aux groupements féminins et des initiatives de valorisation du leadership féminin. Environ 15 000 femmes sont attendues à Abobo pour la célébration officielle, dans un esprit de mobilisation et de solidarité en faveur de l’égalité des chances.

Au plan international, le thème retenu par les Nations Unies pour l’édition 2026 est : « Assurer et renforcer l’accès à la justice pour toutes les femmes et les filles. »