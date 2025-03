Le Burkina Faso a réussi sa dernière intervention sur le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest-Africaine. Ainsi, le pays a levé auprès des investisseurs une somme de 37,55 milliards de FCFA. Une opération par laquelle Ouagadougou a enregistré une émission de Bons Assimilables du Trésor de maturité 364 jours et trois Obligations Assimilables du Trésor de 3, 5 et 7 ans.

Burkina Faso, intervention plus que réussie pour le sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Burkina Faso avait pour objectif de réunir auprès des investisseurs un fonds de 35 milliards pour les BAT et OAT. Mais les investisseurs ont montré un intérêt au cours de l’opération en réunissant un fonds de 37,61 milliards FCFA, soit un taux de 107,47 %. Une somme qui a été choisie par le Burkina Faso avec un taux d’absorption de 99,84 %.

Détails de l’opération des BAT et OAT du Burkina Faso

Au cours de l’émission, les investisseurs ont souscrit aux BAT (Bons Assimilables du Trésor) de maturité 364 jours pour une somme de 21,52 milliards FCFA, avec un taux marginal de 9 % et un rendement moyen pondéré de 9,64 %. Par ailleurs, l’OAT (Obligation Assimilable du Trésor) de maturité 3 ans a reçu 10,63 milliards FCFA avec un prix marginal de 9 020 et un rendement moyen pondéré de 8,27 %.

Les autres OAT de maturité 5 et 7 ans ont également retenu l’attention des investisseurs, avec des montants respectifs de 6,06 milliards et 2,32 milliards FCFA. Ces derniers affichent des prix marginaux de 9 050 et 9 000 FCFA. Leurs rendements moyens pondérés ont été de 8,15 % et 8,2 % respectivement.

Toutefois, le succès de cette levée de fonds repose en grande partie sur la participation des investisseurs locaux. Ces derniers ont émis 22,22 milliards FCFA, représentant un taux de 59,17 %.