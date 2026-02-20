Le Sénégal va durcir la répression de l’homosexualité

Au Sénégal, le gouvernement envisage de renforcer l’arsenal juridique contre l’homosexualité, qualifiée « d’acte contre nature ». L’exécutif a proposé un projet de loi qui double la peine actuellement en vigueur. Les organisations de défense des personnes LGBTQI+ sont également ciblées. En 2022 et en 2024, les députés avaient déjà tenté de durcir les peines prévues par la loi.

Sénégal : vers des sanctions plus lourdes contre les relations homosexuelles

Le projet de loi a déjà été adopté en Conseil des ministres et sera transmis à l’Assemblée nationale pour examen. Ce projet de loi prévoit de doubler les peines prévues par l’article 319 du Code pénal. En l’état, l’article interdit les « actes contre nature » et punit jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et jusqu’à 1,5 million FCFA d’amende. Si l’Assemblée nationale valide la nouvelle proposition du gouvernement, la peine de prison passera jusqu’à 10 ans et l’amende jusqu’à 10 millions de FCFA.

Le nouveau texte élargit les sanctions à toute personne qui sera reconnue coupable d' »apologie » des relations entre des personnes de même sexe. Les organisations sont également ciblées. Le ministre sénégalais de la Culture a été clair : « Toutes les organisations qui tentent d’encourager, que ce soit par des films de propagande, par le cinéma, par la télévision ou par l’écrit, la philosophie LGBT, sont concernées ». Il a rappelé que ces actes ne font pas partie des « mœurs, des coutumes et de la culture sénégalaises ».

Le ministre précise que la loi ne reste pas muette sur les cas de dénonciation calomnieuse. « Quiconque accusera un individu d’homosexualité sans en apporter la preuve sera passible d’une peine de deux à trois ans de prison et d’une amende de 200 000 à 500 000 FCFA », a-t-il prévenu.

Depuis quelques jours, les arrestations pour « actes contre nature » se multiplient au Sénégal. Certains suspects sont de justesse sauvés par la police alors qu’ils étaient pris à partie par des foules surexcitées prêtes à en découdre. Larissa Kojoué, dans un article publié sur le site de Human Rights Watch, souligne un environnement « d’hostilité à l’égard des personnes LGBT ». « Dans un pays où les gens risquent violences et discriminations en raison de leur orientation sexuelle ou de leur séropositivité au VIH, l’ampleur de la couverture négative par les médias sur ces arrestations accentue les craintes dans la communauté des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres (LGBT) », a indiqué la chercheuse.