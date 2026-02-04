© Sénégal : Bassirou Diomaye Faye signe une vingtaine d’accords avec le Congo

La visite officielle du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en République du Congo a pris fin ce mardi 03 février 2026. Bassirou Diomaye Faye a saisi cette opportunité pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays à travers la signature d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs d’activités.

Sénégal – Congo : Bassirou Diomaye Faye et Denis SASSOU NGUESSO renforcent la coopération bilatérale

Les 2 et 3 février 2026, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye était en visite officielle à Brazzaville. Le président sénégalais visait de faire de la République du Congo, un axe stratégique pour le renforcement économique de son pays. Avec une exploitation pétrolière débutée en 2024, le Sénégal pense tirer profit de l’expérience du Congo. Sixième producteur de pétrole en Afrique avec 253.000 barils par jour, la République du Congo maîtrise le secteur des hydrocarbures depuis plus d’un cinquantenaire. Cette visite est une occasion de consolider davantage les liens du panafricanisme.

« Le partenariat bilatéral entre le Sénégal et le Congo est aujourd’hui riche de 20 accords. 20 accords que nous sommes en train de déployer au quotidien sur le volet culturel, sur le volet de l’enseignement supérieur de la recherche, sur le volet commercial et sur le volet du sport pour ne citer que ces domaines. Pour ceux qui sont dans le secteur de la menuiserie ébénisterie, évidemment il faut de la matière première, qui est le bois, matière dont dispose le Congo et dont le Sénégal a besoin, que le Sénégal importe.« , a déclaré Bassirou Diomaye Faye, Président du Sénégal.

À Brazzaville, des échanges approfondis au plus haut niveau ont permis de consolider une relation fondée sur la fraternité, la confiance politique et la volonté partagée de renforcer la coopération entre le Sénégal et la République du Congo, au service de l’Afrique. pic.twitter.com/Nr0lG1fj8a — Présidence Sénégal (@PR_Senegal) February 3, 2026

Pour Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, les accords signés ont but de réveiller le panafricanisme : « Le président, ici, lance des directives pour réveiller le panafricanisme. Nous avons longuement parlé avec le président. Il faut que les autres générations nous entendent. Nous devons relancer le panafricanisme dans un monde sévère. Qui est en train de se restructurer, qui est en train de changer sous nos yeux. Il faut que l’Afrique se mette debout et ne perde pas cette autre bataille.«

Avant de quitter la capitale congolaise et de faire escale au Gabon, le président Bassirou Diomaye Faye a visité le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, lieu historique où sont conservés les restes de l’explorateur français.