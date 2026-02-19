© Sénégal : Bassirou Diomaye Faye veut une nouvelle doctrine de déconcentration

Au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye veut désormais l’accompagnement de l’État territorial dans ses dynamiques de modernisation. En Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le président sénégalais a indiqué qu’il ainsi souhaite une nouvelle doctrine de déconcentration.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye met l’accent sur la subsidiarité et la gouvernance de proximité

En Conseil des ministres ce mercredi, Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la subsidiarité et la gouvernance de proximité au Sénégal. Il souhaite ainsi associé étroitement les autorités locales, les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales à toutes les étapes des politiques publiques dans le but de répondre aux besoins des populations. Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de veiller à la prise en charge des priorités régionales présentées par chaque gouverneur et arrimées à l’Agenda national de Transformation.

Selon une note rendue publique, Bassirou Diomaye Faye engage le gouvernement à accorder une importance prioritaire au foncier et au développement urbain des localités ; à l’amélioration de l’accès à l’eau potable des populations et à une gouvernance consensuelle du sous-secteur de l’hydraulique rurale ; à l’accélération des programmes d’électrification rurale et au désenclavement routier et numérique ; au renforcement de la sécurisation et des infrastructures sociales de base des zones et localités frontalières ; au développement de l’Agriculture, de l’Élevage, des Pêches et à la maîtrise de l’exploitation forestière.

Aussi, dans le cadre de la refondation de la présence territoriale de l’État, il est demandé au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de veiller à la mise en œuvre du Plan de Modernisation de l’Administration territoriale, volet fondamental de la transformation systémique de l’Administration publique. Le Premier ministre doit ainsi superviser la mise en œuvre, à partir de 2026, d’un Programme spécial de construction de bâtiments et d’édifices publics destinés à l’Administration territoriale, afin de consolider la proximité et l’efficacité de l’État et des services publics à l’intérieur du Sénégal.