Candidature à l’ONU : Macky Sall attend le feu vert de Diomaye Faye

Ancien président du Sénégal, Macky Sall vise le poste de Secrétaire Général de l’ONU. Pour y parvenir, il compte sur le soutien sans faille de l’actuel homme fort du pays des Lions de la Téranga, Bassirou Diomaye Faye.

Sénégal : Candidature de Macky Sall à l’ONU, Bassirou Diomaye Faye prend son temps

Aujourd’hui plus que jamais, l’avenir diplomatique de Macky Sall se joue entre les murs du Palais de la République du Sénégal. À en croire les informations révélées par Le Quotidien, l’ancien président a conditionné sa course vers le secrétariat général de l’ONU au soutien explicite de son pays. C’est-à-dire, il lui faut obligatoirement le « oui » de l’actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Dans sa lettre adressée au président Diomaye Faye, Macky Sall souligne avoir été sollicité par des « pays amis » pour porter cette candidature africaine au plus haut niveau de l’instance onusienne. D’après des sources locales, Macky Sall aurait confié à ses proches qu’il renoncerait à ce projet sans l’aval des autorités actuelles du Sénégal.

Mais, depuis, le silence persistant de l’actuel chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, installe un suspense sur la position officielle du Sénégal. Alors que le sommet de l’Union africaine en Éthiopie devait être l’occasion de trancher cette candidature, les chefs d’État ont choisi de temporiser en renvoyant le sujet à une session ultérieure.

Le report et l’absence de réponse de la présidence sénégalaise placent Macky Sall dans une position d’attente stratégique, alors que la succession d’Antonio Guterres commence à mobiliser les diplomaties mondiales.

