© Sénégal : une délégation chérifienne marocaine chez Bassirou Diomaye Faye

Au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye a accordé ce mardi 17 février 2026, une audience à une importante délégation religieuse venue du Royaume du Maroc. L’audience a tourné autour de la Hadaratoul Jummah nationale et du renforcement des liens spirituels et historiques entre Dakar et Rabat.

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a reçu ce mardi à Dakar une forte délégation chérifienne du Royaume du Maroc conduite par le Khalif général de la Tidjaniya au Maroc, Sidi Mohamed El Kebir. Ceci, dans le cadre d’une audience marquée par des échanges à la fois religieux et diplomatiques.

D’après les informations communiquées à l’issue de la rencontre par les services de la présidence sénégalaise, les discussions ont porté sur l’organisation de la Hadaratoul Jummah nationale. Il s’agit d’une initiative lancée par Serigne Abdoul Aziz Al Amine (défunt Khalif général des Tidjanes) et perpétuée par ses héritiers, qui constitue un moment majeur de recueillement et de communion spirituelle pour la confrérie tidjane.

Aux côté de Bassirou Diomaye Faye, la délégation sénégalaise comprenait notamment Sidy Ahmed Sy et Pape Moctar Kebe, représentants de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif général des Tidjanes du Sénégal, ainsi que Khalifa Sylla, président des Abnaou, et Serigne Fatha Sarr, tous impliqués dans l’organisation de la Hadara nationale.

Les échanges ont également permis de réaffirmer la solidité des relations historiques entre le Sénégal et le Maroc, fondées sur des liens spirituels profonds, une coopération multiforme et une fraternité séculaire entre les deux peuples.

L’audience s’est achevée par des prières formulées en faveur du renforcement de la paix, de l’entente cordiale et de la coopération entre le Sénégal et le Maroc, dans la continuité d’une tradition de relations privilégiées entre les deux nations.