Sénégal : violents affrontements entre étudiants et policiers à l’UCAD

Au Sénégal, des affrontements ont éclaté ce vendredi entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Les affrontements sont survenus à la suite des manifestations déclenchées par les étudiants pour protester contre les réformes engagées par les autorités dans le cadre de l’octroi des bourses d’études. Les étudiants s’insurgent également contre la fermeture des restaurants universitaires.

Sénégal : les étudiants protestent contre les réformes dans l’attribution des bourses

Les étudiants de l’UCAD s’opposent catégoriquement aux nouvelles réformes qui doivent modifier les règles d’octroi des bourses universitaires. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) est dans le viseur des étudiants. Les bruits de couloir annonçaient déjà de profonds changements. Un atelier organisé récemment est venu précisés les choses: le décret 2014 fixant les conditions d’attribution des bourses d’étude sera revu.

Selon les autorités, les réformes annoncées vont permettre de garantir la transparence et uniformiser le calendrier des paiements avec celui académiques. Mais les étudiants disent niet. Dans la foulée, la fermeture des restaurants universitaires intensifie la colère des étudiants. Pour se faire entendre, les étudiants ont lancé un mouvement de grève qui a embrassé le campus universitaire avec l’intervention musclée des forces de l’ordre.

L’Intersyndicale du Centre des œuvre universitaire de Dakar (COUD) s’insurge contre les agissements des étudiants ayant causé des dommages aux personnel du Centre. L’Intersyndicale demande aux autorités de garantir la sécurité des travailleurs du COUD et des infrastructures. L’organisation syndicale précise que l’Etat fait des efforts louables pour soutenir le pouvoir d’achat des étudiants et que les « grèves répétées n’ont aucun lien avec les prestations offertes par le COUD qui, malheureusement paye un lourd tribut ». Elle menace d’aller en grève de 48 heures « renouvelable si la situation ne s’améliore pas ».











