© Sénégal : Les priorités de Bassirou Diomaye Faye aux Gouverneurs de région

Au Sénégal, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a réuni ce jeudi 12 février 2026 au Palais de la République, les gouverneurs de région. C’était donc une séance de travail stratégique axée sur la performance de l’administration territoriale. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la récente tournée dans le Sénégal oriental et qui marque une volonté affirmée de repositionner l’État au cœur des territoires.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye réaffirme trois priorités aux Gouverneurs de régions

Bassirou Diomaye Faye a rappelé ce jeudi aux Gouverneurs de régions que « l’autorité de l’État se mesure dans les territoires », à travers la qualité du service rendu aux citoyens et la capacité des autorités administratives à anticiper les tensions sociales, économiques et sécuritaires. Un message clair adressé aux représentants de l’exécutif dans les régions : l’efficacité et la réactivité doivent désormais structurer l’action publique.

Trois priorités ont été formellement réaffirmées par le Président sénégalais. D’abord, la mise en place d’une administration territoriale modernisée, fondée sur une culture de résultats et d’évaluation. Ensuite, une vigilance accrue face aux problématiques foncières et aux signaux sociaux susceptibles de générer des crises. Enfin, une coordination plus rigoureuse des services déconcentrés afin de rendre l’action publique plus lisible et plus cohérente.

À la réunion stratégique avec les gouverneurs de région, le @PR_Diomaye a rappelé un principe clair : l’autorité de l’État se mesure dans les territoires, à la qualité du service rendu aux citoyens et à la capacité d’anticiper les tensions sociales, économiques et sécuritaires. pic.twitter.com/gdHyJZwKZg — Présidence Sénégal (@PR_Senegal) February 12, 2026

Bassirou Diomaye Faye a également inscrit cette dynamique dans un cadre stratégique précis : le Plan stratégique 2025-2029 de la Direction générale de l’Administration territoriale devient le référentiel opérationnel dans les régions. Le document devra être mis en œuvre en cohérence avec l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, feuille de route du développement national.

En validant les recommandations issues de la rencontre, Bassirou Diomaye Faye engage ainsi l’administration vers « une présence territoriale plus forte ». L’objectif affiché est ainsi double : consolider la stabilité et la cohésion nationale, tout en renforçant la confiance des populations envers l’action publique. À travers cette séquence, l’exécutif du Sénégal entend installer un pilotage territorial plus stratégique, où l’autorité de l’État ne se décrète pas, mais se démontre par l’impact concret des politiques publiques sur le quotidien des citoyens.