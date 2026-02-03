Libye : Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi, tué par 4 hommes

La famille de feu le colonel Mouammar Kadhafi est de nouveau en deuil. Son fils Saïf al-Islam Kadhafi, présenté comme son successeur, a été tué par 4 hommes à son domicile dans le sud de Zintan.

Saïf al-Islam Kadhafi, le deuxième fils de Mouammar Kadhafi tué

La nouvelle du décès de Dr Saïf al-Islam Kadhafi est confirmée ce jour par ses proches à plusieurs médias. Le 3 janvier 2026, la chaîne Libya al-Ahrar a donné la mauvaise nouvelle du décès du fils de l’ancien guide libyen, tué en 2011 par les forces de l’OTAN.

Saïf al-Islam Kadhafi a d’abord été détenu durant de nombreuses années suite à sa condamnation à mort en 2015. Il était réclamé par la CPI après la chute du régime de son père, dont il était un des puissants membres. Saïf est ensuite resté en résidence surveillée durant plusieurs années avant de s’installer à Zintan.

Selon les informations confirmées par les médias et les membres de sa famille, ces meurtriers auraient désactivé les caméras de son domicile avant d’y pénétrer pour lui donner la mort.

Abdullah Othman Abdurrahim a confié, selon la chaîne Libya al-Ahrar, qu’ils « ont pris d’assaut la résidence de Saïf al-Islam Kadhafi après avoir neutralisé les caméras de surveillance, puis l’ont exécuté ». L’avocat de l’homme de 53 ans, Me Khaled al-Zaidi, a confirmé la nouvelle de son décès dans des déclarations exclusives à Al-Ahrar.

La peur d’un retour au pouvoir

Malgré la perte du pouvoir par son père, Dr Saïf al-Islam Kadhafi était redouté en Libye. Les révolutionnaires qui ont provoqué la chute de Kadhafi ont toujours eu peur de son éventuelle prise du pouvoir dans cette Libye déstructurée depuis la mort du Guide libyen.

Déjà du temps de Mouammar Kadhafi, Saïf était considéré comme son successeur potentiel. Le peuple libyen ne désespérait donc pas à l’idée de le voir un jour à la tête du pays, ce qui a toujours fait de lui un homme à craindre.

La brigade 444 a de son côté confirmé dans un communiqué qu’il n’y avait pas de déploiement de ses forces sur le terrain à l’intérieur ou autour de la ville de Zintan, et qu’aucune instruction militaire n’avait été donnée concernant la poursuite contre Saif al-Islam.