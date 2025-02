Dans un match qui restera dans les annales de la Ligue des champions, le Real Madrid a arraché une victoire inespérée face à Manchester City (3-2) à l’Etihad Stadium. Les deux géants européens ont livré un combat acharné, marqué par des rebondissements incroyables et des buts de toute beauté.

Le Real Madrid sort vainqueur d’un match fou face à Manchester City en Ligue des champions

Le match a débuté sur un rythme élevé, avec des occasions de part et d’autre. Erling Haaland a ouvert le score pour les Citizens (1-0, 19e), mais le Real Madrid n’a pas abdiqué. Kylian Mbappé a égalisé à l’heure du jeu (1-1, 60e) avant que le norvégien ne redonne l’avantage aux Mancuniens sur penalty (2-1, 80e). Mais dans les dernières minutes, le Real Madrid a renversé la vapeur grâce d’abord à un tir de Vinicius Jr repoussé sur Brahim Diaz, qui crucifiait son ancienne équipe sans célébrer (2-2, 86e) et un but de Jude Bellingham (3-2, 90e+2) qui offrait la victoire à son équipe.

Un Real Madrid réaliste

Le Real Madrid a montré une fois de plus sa capacité à renverser la situation. Les Madrilènes ont su profiter des erreurs de leur adversaire et ont fait preuve d’un réalisme implacable. Cette victoire leur donne une belle avance avant le match retour, mais rien n’est encore joué.

De son côté, Manchester City peut nourrir des regrets. Les Citizens ont dominé une grande partie du match, mais ils ont manqué de réalisme dans les moments clés. Ils devront désormais réagir lors du match retour pour espérer se qualifier.

Le match retour se jouera dans une semaine au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid aura à cœur de confirmer sa victoire et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Manchester City devra quant à lui, se montrer plus réaliste pour espérer renverser la situation.