La Côte d’Ivoire a accompli des progrès notables dans sa lutte contre la corruption, selon le récent rapport de Transparency International. Le pays a amélioré son score et son classement dans l’Indice de Perception de la Corruption (IPC), témoignant des efforts déployés pour renforcer la transparence et la responsabilité. Cette avancée encourageante ouvre la voie à de nouvelles réformes pour consolider les acquis et intensifier la lutte contre les crimes économiques et financiers.

Lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire : une progression constante

La Côte d’Ivoire a enregistré une hausse de 5 points dans son score à l’IPC, atteignant 45/100 en 2024, contre 40/100 en 2023. Cette amélioration lui a permis de gagner 18 places dans le classement mondial, se situant désormais au 69e rang sur 180 pays évalués. Cette progression témoigne de la détermination du pays à combattre la corruption et à promouvoir une culture de transparence.

Cette avancée est le fruit de réformes juridiques et institutionnelles entreprises par les autorités ivoiriennes. Ces réformes visent à renforcer les mécanismes de contrôle, à améliorer la transparence dans la gestion des affaires publiques et à intensifier la lutte contre les crimes économiques et financiers.

L’Indice de Perception de la Corruption (IPC) est un outil de référence pour mesurer la perception de la corruption dans le secteur public à travers le monde. Il est élaboré par Transparency International, une organisation non gouvernementale de renommée internationale. L’IPC classe les pays en fonction de leur niveau de corruption perçue, allant du pays le plus propre au pays le plus corrompu.

Des efforts à consolider

Bien que la Côte d’Ivoire ait réalisé des progrès significatifs, il est essentiel de poursuivre les efforts pour consolider ces acquis et amplifier la lutte contre la corruption. Des défis persistent, tels que la nécessité de renforcer l’indépendance de la justice, d’améliorer la transparence dans les marchés publics et de promouvoir une culture de responsabilité au sein de l’administration publique.

La lutte contre la corruption est un enjeu majeur pour le développement économique et social de la Côte d’Ivoire. En créant un environnement plus transparent et responsable, le pays peut attirer davantage d’investissements, renforcer la confiance des citoyens et améliorer la qualité de vie de tous.

Il est important de souligner que la lutte contre la corruption est un processus de longue haleine qui nécessite l’engagement de tous les acteurs de la société. Les autorités, la société civile, le secteur privé et les citoyens ont un rôle à jouer dans la promotion de la transparence et de la responsabilité.

La Côte d’Ivoire a démontré sa volonté de progresser dans cette voie. Les résultats obtenus sont encourageants et ouvrent la voie à de nouvelles avancées dans la lutte contre la corruption.