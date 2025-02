Au Mali, la mine d’or de Sadiola va accueillir un investisseur supplémentaire. Ainsi, dans le but de renforcer la production aurifère et de moderniser l’infrastructure de la mine, le fonds d’investissement Ambrosia, basé aux Émirats arabes unis, a prévu de financer le site avec un investissement de 375 millions USD, soit 234,3 milliards FCFA. Toutefois, cet investissement n’est pas gratuit. Selon l’accord avec le groupe canadien Allied Gold, propriétaire du site, ce financement sera remboursé en contrepartie de 40 % des parts de Sadiola.

Mali : un investissement significatif pour booster la production de la mine d’or de Sadiola

Au Mali, la production de la mine d’or de Sadiola est en déclin. Cette baisse pourrait impacter le taux d’exportation ainsi que la croissance de l’économie du pays. Cependant, le financement d’Ambrosia devrait permettre de relancer la production du site. Par ailleurs, cet investissement sera réalisé en deux paiements. Une première tranche de 145 millions de dollars (90,6 milliards FCFA) sera versée une fois la transaction finalisée, ce qui est prévu pour le 17 mars 2025.

En outre, dans le cadre de l’accord, Allied Gold et Ambrosia établiront une coentreprise, dans laquelle ils détiendront conjointement 80 % des parts actuelles de la compagnie canadienne dans Sadiola. Quant aux 20 % restants, ils seront conservés par le gouvernement du Mali.

La production industrielle d’or du Mali a reculé ces dernières années, atteignant 52 tonnes en 2024. C’est dans ce contexte que l’injection de capitaux par Ambrosia s’inscrit, alors qu’Allied Gold vise à augmenter la production annuelle de Sadiola à une fourchette comprise entre 200 000 et 230 000 onces dans un premier temps.

L’objectif est ensuite de porter cette production à 400 000 onces d’ici 2028. À plus long terme, la mine devrait produire en moyenne 300 000 onces par an sur une durée de vie estimée à 19 ans, contre 193 462 onces enregistrées en 2024. L’accord entre Ambrosia et Allied Gold témoigne de la volonté des Émirats arabes unis d’accroître leur présence dans le secteur minier en Afrique de l’Ouest.

Ce partenariat contribuera non seulement à accélérer le développement de la mine de Sadiola, mais aussi à renforcer l’intérêt des investisseurs étrangers pour le potentiel aurifère malien.