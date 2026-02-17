Mali – Algérie : quand Tiani met le feu aux poudres

La visite du général Tiani en Algérie continue de faire polémique. Sa déclaration lors du point de presse conjoint a amplifié les critiques et la thèse selon laquelle le Niger aurait abandonné le Mali au détriment de l’Algérie. Parlant du terrorisme, le président nigérien a livré une séquence qui n’est pas en phase avec les accusations du Mali contre l’Algérie.

A Alger, la déclaration de Tiani qui peut fâcher Bamako

Le Niger et l’Algérie se donnent désormais la main pour consolider leur coopération. La visite du général Tiani à Alger a permis aux deux pays de se renouveler les déclarations d’amour. Mais cette rencontre d’échanges n’est pas passée sans polémiques. Critiqué et accusé d’avoir tourné le dos au Mali, le général Tiani a enfoncé le clou avec une déclaration à polémiques.

Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au vaillant peuple algérien.

Cette déclaration contredit la position du Mali qui assure, qui allègue depuis des mois que l’Algérie est un grand soutien des terroristes. À la tribune de l’Organisation des Nations unies (ONU) en septembre 2025, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a invité l’Algérie à « cesser de soutenir le terrorisme international et à s’impliquer résolument dans la promotion de la paix et la sécurité ». Bamako accuse Alger d’entretenir une « proximité avec les groupes terroristes » qui frappent sur son territoire, dans la zone frontalière.

Alors que la crise entre le Mali et l’Algérie reste vive, Niamey se montre reconnaissant vis-à-vis d’Alger. Le général Tiani rappelle la position favorable adoptée par l’Algérie au moment où plusieurs autres pays ont pris leurs distances. « C’est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrées solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les évènements du 26 juillet 2023 », a-t-il déclaré.

La position prise par votre pays pour la souveraineté du Niger et pour le respect de ses choix politiques internes vous honore, honore votre gouvernement et le grand peuple algérien.

Entre le Niger et l’Algérie, plus rien ne sera comme avant. Les autorités des deux pays ont donné leurs paroles pour remettre la coopération sur les rails. Un comité mixte est annoncé pour travailler à la concrétisation de toutes les résolutions issues des échanges.