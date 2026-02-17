Niger : visite officielle de Tiani en Algérie, ce qu’on retient

Ce lundi 16 février 2026, le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a terminé sa visite officielle de deux jours en Algérie. Cette est survenue à l’invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Tiani était alors accompagné d’une importante délégation ministérielle pour cette visite qui met un terme à plusieurs mois de crise diplomatique entre Niamey et Alger.

Niger : Tiani en visite en Algérie, les détails

Si les relations sont toujours au point mort entre l’Algérie et le Mali, l’heure est désormais au réchauffement entre Niamey et Alger dont les ambassadeurs respectifs ont repris leurs fonctions, la semaine dernière. Pour rappel, en avril 2025, une crise était née entre Niamey et Alger quand l’armée algérienne avait abattu un drone malien. Les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Niger et Burkina Faso) avaient donc rappelé leurs ambassadeurs.

Lire aussi : Uranium nigérien : Tiani prêt à envoyer la part de la France

Cette visite de deux jours du général Tiani en Algérie vient donc mettre un terme à des mois de conflit. « La relation qui unit les deux pays frères et voisins sera un exemple en Afrique », a confié le président algérien. Pendant deux jours, Abdourahamane Tiani et Abdelmadjid Tebboune ont affiché chaleur et proximité, après plusieurs mois de brouille.

Selon les informations de RFI, le président algérien a reçu son hôte nigérien au palais présidentiel, entretien en tête-à-tête, élargi ensuite aux délégations. Abdourahamane Tiani, en tenue civile, était accompagné d’une dizaine de ministres pour sa deuxième sortie hors du territoire de l’AES, depuis sa prise de pouvoir.

Au nombre des sujets évoqués au cours de ces deux jours, figurent la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire et énergétique ainsi que la formation universitaire, professionnelle et militaire. Selon la présidence algérienne, le projet de gazoduc transsaharien qui avait été mis en pause sera lancé sur le sol nigérien, après le mois de ramadan.

Lire aussi : Niger : les lourdes accusations de Tiani contre la France

Selon Alger, le groupe algérien Sonatrach « prendra les choses en main pour démarrer l’installation du pipeline » qui va traverser le Niger.