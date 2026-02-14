Uranium nigérien : Tiani prêt à envoyer la part de la France

Le bras de fer entre le Français Orano et le Niger autour de l’uranium s’est intensifié ces dernières semaines. Dans un entretien diffusé ce 13 février, le général Tiani a déclaré que son pays est prêt à envoyer à la France la part qui lui revient dans le stock bloqué. Peut-être une carte pour enfin fumer le calumet de la paix ?

Uranium : le Niger défie Orano mais prêt pour le partage

Le Niger ne veut pas céder la totalité de l’uranium à l’entreprise française Orano. Il veut faire un partage proportionnellement aux parts détenues par chaque partie. « Le Niger a investi. La France a ses 63,4 % des 156,231 tonnes. S’ils veulent, demain, on leur envoie ça. Nous allons payer nous-mêmes le transport pour le leur envoyer parce qu’ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien », a déclaré le président nigérien.

Le général Abdourahamane Tiani accuse la partie française d’avoir saboté la production de l’uranium sur le sol nigérien. « Ils ont retiré leur personnel, déconnecté les serveurs, arrêté tout investissement. Nous avons investi 24 milliards de FCFA pour continuer la production », a-t-il affirmé. Les autorités accusent également l’entreprise française de préjudices sur l’environnement.

Le Niger va porter plainte

« Le Niger a décidé d’initier des procédures judiciaires contre Orano devant les juridictions nationales et étrangères afin d’obtenir condamnation et réparation des préjudices subis », a déclaré Alio Daouda, le ministre nigérien de la Justice. Un comité d’experts a été installé pour recevoir et analyser les plaintes. Les autorités nigériennes accusent Orano d’avoir mis en danger la vie des populations et d’avoir dégradé l’environnement. Elles évoquent des préjudices considérables sur l’environnement.

Dans cette crise qui a débuté depuis 2023, où le régime militaire s’est installé, c’est Orano qui s’est plaint premièrement devant des juridictions. En septembre 2025, la Société a annoncé avoir gagné en partie. « Le tribunal arbitral a enjoint à l’État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tiers de l’uranium produit par la Somaïr retenu en violation des droits d’Orano, comme celui-ci le demandait », a indiqué Orano dans un communiqué.