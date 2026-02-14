Niger : les lourdes accusations de Tiani contre la France

Au Niger, le chef du régime militaire, le général Abdourahamane Tiani, s’est exprimé lors d’un long entretien pendant un peu plus de trois heures sur la RTN (Radio Télévision d’État). Le général Tiani a, à l’occasion, multiplié les critiques contre la France.

Niger : le général Tiani ne lâche pas la France

Au Niger, partant de l’attaque récente contre l’aéroport de Niamey à l’accaparement des ressources nationales, le général Tiani a mis en cause lors de sa dernière sortie médiatique la présence française dans chacun de ces dossiers. Abdourahamane Tiani s’est montré ferme et résolu lors de l’entretien. Sur le plan sécuritaire, le chef de la junte de Niamey est revenu sur la récente attaque contre l’aéroport, revendiquée par l’État islamique.

« Ce n’était pas l’EIGS [groupe État islamique dans le grand Sahel] ; ce n’était pas le Jnim [Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, proche d’al-Qaïda] ; c’était un conglomérat de mercenaires que les Français ont financé, et nous connaissons le montant du financement. L’objectif était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne », a-t-il déclaré.

Pour le général Tiani, le Niger a décidé de prendre son destin en main, et ceci vaut également sur le plan économique. Abordé sur la vie chère, le chef de la junte explique que les ressources naturelles ne rapportent pas encore suffisamment au pays : « Mais, que rapporte le pétrole aux Nigériens ? Et c’est ce que nous n’avons cessé d’annoncer aux Nigériens. Il faut qu’ils comprennent que nous ne sommes pas à 100 % maîtres de nos ressources naturelles. »

Selon Tiani, le Niger est dans un processus de réappropriation de ses ressources naturelles. Mais, ce processus sera long, a-t-il prévienu.