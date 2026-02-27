Mali : Abdoulaye Maïga inaugure le Vestibule des autorités traditionnelles

Au Mali, Abdoulaye Maïga, Premier ministre et Chef du gouvernement, a procédé ce jeudi 26 février 2026 à l’inauguration du Vestibule des autorités et légitimités traditionnelles de Koulikoro. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une importante délégation de la présidence, de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des légitimités traditionnelles de la région.

Mali : le premier Vestibule des autorités et légitimités traditionnelles inauguré

Au Mali, le Vestibule des autorités et légitimités traditionnelles n’est pas sorti de terre par hasard. Pour le premier ministre Abdoulaye Maïga, il « respire toute la dignité à la hauteur de la sagesse de nos anciens ». Le 15 janvier 2025, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, avait déjà posé la première pierre de cet édifice. Et un peu plus d’un an plus tard, les clés ont été remises à leurs destinataires.

Il faut rappeler que depuis novembre 2022, une journée est dédiée aux légitimités traditionnelles au Mali. Une preuve, s’il en fallait, de l’attention particulière que leur portent les autorités de la Transition. Lors de la pose de la première pierre, Assimi Goïta avait été très clair : « Rien de durable ne peut se faire sans les villages, les fractions et les quartiers, sans leur consentement et leur accompagnement ». Il avait ajouté une précision de taille sur la philosophie de cette démarche : « Il s’agit de s’appuyer sur leur système de gouvernance avec lequel les Légitimités parviennent à traiter et solutionner des différends pour amorcer une véritable refondation de l’État ».

Le Premier ministre a adressé, au nom du Général Assimi Goïta, ses félicitations aux légitimités traditionnelles de la région pour cette inauguration, la première du genre au Mali. Abdoulaye Maïga a aussi rappelé que ces autorités constituent « un socle historique, moral et social de la Nation, dépositaires d’une sagesse pluriséculaire et incarnant l’autorité morale, la médiation sociale et la cohésion communautaire ».